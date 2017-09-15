Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят в Таллинне вопросы инноваций и цифровой экономики

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет неофициальная встреча министров экономики и финансов в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, говорится в пресс-релизе.

В первой половине дня пройдет встреча министров еврогруппы или министров тех стран, которые ввели в обращение евро. После этого последует встреча президентов центробанков и министров всех стран-членов ЕС, где будет обсуждаться тема использования финансовых средств ЕС для укрепления еврозоны. Завтра министры сосредоточатся на теме необходимости модернизации налоговой системы ЕС вследствие развития цифровой экономики. Также на повестке дня — тема устойчивого и экономически эффективного развития информационных систем таможенного союза ЕС.

”Евро является единой валютой для 340 миллионов человек в 19 государствах, и после выхода Великобритании из ЕС еврозона будет составлять 85% от ВВП Евросоюза. Уже сейчас евро оправдало себя, привнеся более стабильные цены и низкие процентные ставки, а также более низкие расходы на осуществление сделок и риски связанные с валютой. Также во имя максимального использования потенциала еврозоны требуется еще многое сделать”, — отметил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте.

В качестве второй темы на сегодняшней встрече будет обсуждаться применение инновационных решений в финансовом секторе или FinTech. ”Конечно, нужно использовать решения 21 века и в развитии консервативного финансового сектора. Важно, чтобы решения были бы безопасны для потребителей. Мы должны прояснить, насколько требуется регулирование области FinTech, а также единые правила помогли бы улучшить конкурентоспособность ЕС в этой области”, — отметил Тынисте.

Завтра министры сосредоточатся на том, как модернизировать налоговую систему таким образом, чтобы она учитывала развитие цифровой экономики. ”Каждый день возникают новые бизнес-модели, которые основываются на цифровой экономике. В тоже время правила налогообложения остались в прошлом веке, и мы постоянно оставляем себя без значительной части налоговых поступлений — денег, которые нам нужны для вклада в развитие общества. Настало время привести налоговую систему в соответствие с современными реалиями и дать возможность предприятиям из сферы цифровых технологий тоже внести свой вклад в развитие общества наравне с традиционными предприятиями”, — говорит Тынисте.

Он отметил, что завтра он хотел бы услышать об опыте стран-членов ЕС в области цифровой экономики и достичь общего понимания, которое будет представлено в конце года Организации экономического сотрудничества и развития.

В качестве второй темы для обсуждения министры сосредоточатся на теме развития инфосистем таможенного союза ЕС. ”Важно найти наиболее экономически выгодные и устойчивые решения для развития информационных систем таможенного союза. Очевидно, что ключ к решению этого вопроса в том, чтобы 28 стран не начали бы разрабатывать свою систему, а все вместе централизованно”, — отмечает Тынисте.

Темы, обсуждаемые на неофициальной встрече министров экономики и финансов, очень плотно связаны с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС, в основном вопросы о развитии цифровой экономики и цифрового рынка.