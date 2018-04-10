Министром здоровья и труда станет Марис Йессе? Соцдемы молчат

Согласно данным Delfi, вице-канцлеру сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе было предложено занять пост министра труда и здоровья, который покидает по своему решению Евгений Осиновский, и она ответила положительно.

Социал-демократическая партия данную информацию Delfi не прокомментировала.

С 2016 года Йессе является вице-канцлером сферы здоровья Министерства социальных дел. Имеет большой опыт в сфере здоровья. В 2008-2016 годах была генеральным директором Института развития здоровья. Сейчас не входит ни в одну партию, но с 1 октября 1996 года по 9 мая 2014 года была членом Партии реформ.