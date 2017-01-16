16 и 17 января министр здоровья и труда Евгений Осиновский вместе с делегацией от министерства социальных дел будет находиться с визитом в Париже, во время которого встретится с министрами труда и здоровья Франции, а также примет участие во встрече министров в рамках комитета по вопросам здоровья ОЭСР.

Сегодня Евгений Осиновский встречается за рабочим обедом с министром труда Мириам эль-Хомри, с которой обсудит трудовую реформу Эстонии и реформу рынка труда Франции. Вместе с тем министр Осиновский поднимет главные темы председательства Эстонии в Европейском союзе: вопросы по конференции на тему работы будущего, а также трудовую занятость молодежи.

”В политике рабочего рынка ЕС ключевая роль у внутреннего рынка союза. Без свободного передвижения работников мы не можем говорить о едином экономическом пространстве. Свободное передвижение же имеет четкие правила, которые защищают как работников, так и общество от социального демпинга. В то же время эти правила достаточно гибкие и не препятствуют свободному перемещению товаров и услуг”, — сказал министр.

Кроме того, сегодня Осиновский увидится с министром здоровья Франции Марисоль Турен за неформальным ужином, во время которого расскажет французской коллеге о развитии реформы так называемого э-здоровья в Эстонии (инфосистемы, поддерживающие здравоохранение). Вместе с министром во встрече примет участие также вице-канцлер по вопросам здоровья Марис Йессе.

Завтра Осиновский примет участие во встрече министров в рамках комитета по вопросам здоровья ОЭСР. Ключевой темой встречи станет персональная медицина, реформа роли сотрудников здравоохранения и большие данные в медицине.

Во время визита министра будут сопровождать вице-канцлер Марис Йессе, советник отдела развития системы здоровья Кайя Лукка, менеджер отдела развития дигитальных возможностей Тынис Йаагус и заведующая отделом статистики Института развития здоровья Наталия Эйго.