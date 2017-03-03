Министр юстиции представил правительству доклад о претворении в жизнь политики борьбы с преступностью

Министр юстиции Урмас Рейнсалу 2 марта ознакомил правительство с докладом о претворении в жизнь в 2016 году ”Направлений развития политики борьбы с преступностью до 2018 года” и представит его Рийгикогу 8 марта, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Цель политики борьбы с преступностью — обеспечить безопасность общества как за счет профилактики виновных деяний, реагирования на них, уменьшения вызванного преступлениями ущерба, так и за счет работы с правонарушителями.

В прошлом году большое внимание с точки зрения эффективности политики борьбы с преступностью было обращено на множество тем: опасные преступники, пьяные водители, несовершеннолетние правонарушители. А также на поддержку и защиту жертв преступлений, с главным акцентом в первую очередь на женщин и детей, ставших жертвами насилия.

Министр юстиции отмечает в докладе, что в 2016 году было зарегистрировано рекордно низкое число преступлений, которое сократилось по сравнению с предыдущим периодом на 11 процентов. Снизилась также обеспокоенность жителей Эстонии в связи с преступностью. Осенью 2016 года лишь 3 процента населения Эстонии полагало, что преступность является главной стоящей перед государством проблемой. Десять лет назад преступность считало главной проблемой государства 45 процентов населения.

Доклад министра юстиции будет обнародован в полном объеме по представлении его Рийгикогу.