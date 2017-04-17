Министр соцзащиты: за кризис в ответе подведомственное учреждение и покинувшие его чиновники

Министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) не считает себя ответственной за возникший в сфере социального страхования кризис. Она полагает, что в происходящем виноваты чиновники Департамента социального страхования, которые уже покинули свои кресла, пишет Eesti Päevaleht.

Напомним, что выделенные на реабилитацию и специальное попечение средства закончились уже в первые две недели года, и Палата людей с ограниченными возможностями намерена выступить в связи с этим с протестными акциями.

Вы на протяжении определенного времени были недоступны. Вы вообще не хотели говорить о нынешнем кризисе реабилитации и специального попечительства и передавали слово чиновникам и пресс-службе. Почему вы сами не высказываетесь?

Ну, вы — единственный журналист, которому нужны именно комментарием министра, все остальные в определенные моменты спрашивают у чиновников. К данному моменту мы, действительно, передавали имеющуюся у меня информацию через пресс-службу.

Но ведь министр выполняет определенную политическую роль, несет ответственность, и частью его работы является давать разъяснения общественности. Данные вашим отделом по связям с общественностью объяснения были очень обтекаемы и в какой-то степени вводили в заблуждение. Так, утверждалось, что по сравнению с 2011 годом реабилитационный бюджет вырос, хотя на самом деле за последние годы он, скорее, сократился. Чем была вызвана необходимость нагнать по этой теме туману?

Бюджет состоит из двух частей: одна часть — это базовый бюджет, но в течение каждого года делается одноразовая прибавка (только в детском бюджете — прим.ред.) Вопрос в том, разумно ли это. Мы предложили Министерству финансов пересмотреть базовую часть.

….

Как случилось, что годовой бюджет закончился за две недели? Ведь примерное количество нуждающихся в помощи и объемы услуг ведь были известны. Почему у министерства не оказалось средств?

Потому в прошлом году данные Департамента социального страхования оказались неправильными в связи с изменением системы предварительной оценки и предполагалось, что этот расход несколько уменьшится.

Но все-же реформы в этой области проводило само министерство, оно несколько лет занималось подготовкой изменений и в 2016 году запустило новую систему. Если раньше детям давали направление на каждый год, то теперь на два. Неужели действительно одна группа людей осталась просто незамеченной? Ведь чиновники из министерства сами тоже знают, сколько людей нуждаются в помощи и сколько стоят услуги. Департамент все же просто внедряет в жизнь политику министерства.

Да, но департамент тоже должен планировать и предоставлять правильные данные. Это оказалось слабым местом. Сейчас не имеет значения, почему департамент создал такую ситуацию. Теперь мы должны вообще оценить дееспособность системы. И для этого надо рассматривать все области в целом: ребенок должен получать услугу и с точки зрения образования.

Так кто все же отвечает за создавшуюся в сфере реабилитации ситуацию? Министр?

За то, что одно ведомство предоставляет неверную информацию, отвечает это ведомство. И люди в этом ведомстве уже сменились.

Полностью интервью с министром читайте в Eesti Päevaleht.