Министр социальных дел попыталась преуменьшить проблему с помощью неверных данных

Министр социальных дел Кайа Ива (IRL) в понедельник написала статью для Eesti Päevaleht, в которой она подчеркивает незначительность проблемы с оценкой трудоспособности, основываясь на полученной от Департамента социального страхования информации.

”Задержка срока производства вызвала в первую очередь недостаточность данных инфосистемы здравоохранения для проведения экспертизы. В этом году Департамент социального страхования за три месяца вынес 14 802 решений о присвоении инвалидности, в 270 из них, то есть в 1,8% случаев, решение поступило с задержкой. Это показывает, что в оценке инвалидности задержка срока производства все же является исключением”, — написала Ива.

После проверки со стороны Eesti Päevaleht выяснилось, что это не соответствует действительности, и министр представила общественности ложные данные. В период с февраля по март была задержка в рассмотрении 1533 ходатайств, а данные за январь и вовсе отсутствуют.

Соответственно, у министра отсутствует обзор данной сферы, а министерство не располагает реальными данными.