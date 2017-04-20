Министр сельской жизни: бюджетная стратегия придаст чувства защищенности фермерам

Накануне правительство договорилось по основным пунктам бюджетной стратегии на период с 2018 по 2021 годы. Учитывая принятые ранее решения, исходя из принципов коалиционного договора, согласно которым фермеры смогут вновь рассчитывать на переходные пособия и пособия на селекцию животных, государство выделит на развитие сельскохозяйственного сектора более 40 миллионов евро.

”В бюджетной стратегии сельскохозяйственной сфере отведена большая роль, учитывая, как важно развивать эту отрасль. Для этого правительство решило, что до 2020 года фермерам в полном объеме будут выплачены переходные пособия. Чтобы помочь местным свиноводам преодолеть последствия африканской свиной чумы, государство выделит в следующие три года по два миллиона евро ежегодно, чтобы свиноводческий сектор мог развиваться”, — рассказал министр сельской жизни Тармо Тамм.

Согласно договоренностям, государство выделит Министерству сельской жизни более 2 миллионов евро на обновление оборудования в лабораториях и на технику, на поиски новых рынков сбыта и на поддержку программы по популяризации молока среди школьников.

”Эскорт — это важная составляющая эстонской экономики и гарантия успеха в долгосрочной перспективе. И здесь у сельскохозяйственной отрасли большой потенциал, который мы до сих пор не использовали. Сейчас государство подставило фермерам свое плечо, чтобы помочь им экспортировать свою продукцию на новых рынках сбыта”, — добавил Тамм.

По мнению министра, весьма значительно государство продвинулось по решению проблемы системы финансирования Больничной кассы. ”Это важный шаг, как с точки зрения экономики, так и здоровья нашей нации”, — сказал политик. Напомним, что накануне государство решило выделить дополнительно 215 миллионов евро на сферу здравоохранения.

Правительство планирует утвердить бюджетную стратегию на заседании членов кабинета министров уже 27 апреля.