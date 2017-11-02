Министр Саар обсудил с грузинским коллегой эстоно-грузинское сотрудничество в сфере культуры

Министр культуры Индрек Саар встретился вчера, 1 ноября, в Тбилиси с министром культуры и охраны памятников Грузии Михаилом Гиоргадзе. Вместе они обсудили сотрудничество двух стран в сфере культуры, прежде всего, в области кино, дигитализации и культурного наследия, сообщает Министерство культуры.

Эстоно-грузинское соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, дел молодежи и спорта было подписано 12 октября 2004 года в Таллинне. Программа о сотрудничестве министерств культуры двух стран на 2017-2020 годы на базе этого соглашения была подписана в Тбилиси 6 марта этого года.

По словам министра культуры Индрека Саара, он рад засвидетельствовать, что добрые отношения Эстонии и Грузии в области культуры становятся все более разносторонними. "Как и Эстония, в 2018 году Грузия также отмечает 100-ю годовщину государственности, также предстоящий год объявлен в Евросоюзе Годом культурного наследия в Европе, что предоставляет великолепную возможность для еще большего укрепления и без того плотных связей с Грузией", - сказал Саар. Министр пояснил, что успешное сотрудничество Эстонии и Грузии последних лет в области кинематографа заслужило международное внимание и высокое признание, плодотворным было и сотрудничество в сфере дигитализации и реставрации наследия кинематографа - так, например, эстонские эксперты произвели оцифровку одного из наиболее важных классических фильмов Грузии, "Древо желания" Тенгиза Абуладзе.

"Цифровой центр Эстонии как раз сейчас составляет для Министерства культуры Грузии исходное задание для создания центра цифровой обработки фильмов по примеру Цифрового центра Эстонии. Также Грузию интересует опыт Эстонии в дигитализации фильмов, разработке планов действий для креативной экономики, а также культурного наследия, в особенности в части промышленного наследия в целом", - добавил Саар. "В следующем году планируется визит эстонских экспертов в области наследия в Грузию, а также гастроли именитых коллективов в Эстонии и Грузии в ознаменование юбилеев двух государств", - сказал Саар.

Встреча министра культуры Индрека Саара с министром культуры и охраны памятников Михаилом Гиоргадзе прошла в рамках начавшегося вчера трехдневного государственного визита президента Керсти Кальюлайд и Георга-Рене Максимовски в Грузию.

Вчера вечером министр культуры открыл в Тбилиси в Национальном музее Грузии посвященную 100-летию Эстонии выставку "История Эстонии в фотографиях", которая знакомит с важнейшими событиями и ключевыми фигурами истории Эстонии. Выставка составлена Прийтом Раудкиви и Эстонским институтом, оформлена Ангеликой Шнайдер. Выставка, подготовленная при поддержке Госканцелярии, будет открыта до 14 ноября. Также министр культуры участвовал во встрече главы государства Эстонии со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, католикос-патриархом всея Грузии Илией II и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Министр культуры совместно с эстонской бизнес-делегацией, состоящей из 33 членов, принял участие и в грузинско-эстонском бизнес-форуме, а также в открытии первого этапа проекта инвестирования эстонских предпринимателей в недвижимость.

У Эстонии заключено около 50 соглашений и общих программ о сотрудничестве в области культуры с различными странами по всему миру. Соглашения и программы о сотрудничестве позволяют развивать и поддерживать сотрудничество с иностранными государствами и их культурными учреждениями, а также способствуют более широкой известности эстонской культуры в мире.