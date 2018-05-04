Министр Рийна Сиккут: брать за лечение с курильщиков и людей с лишним весом больше, чем с остальных, неэтично

Не нужно. С одной стороны мы говорим, что хотим эффективную систему. Тогда ведь Больничная касса супер. Расходы на деятельность ниже 1% от бюджета. Ни одно медицинское страхование так эффективно не действует, плюс у них стремление к прибыли. Классическое страхование учитывает индивидуальные риски. То есть если у вас хроническое заболевание, если вы пожилой, если произошел какой-то несчастный случай, то очень сложно получить медицинское страхование на частном рынке. В США есть целые группы людей, которых частное страхование не страхует.

Недавно вышел манифест „Eesti 200”, в части которого о здоровье говорится, что лечение заболеваний и основанный на Больничной кассе подход следует заменить здоровым образом жизни и основанным на фонде здоровья мышлением.

Поддерживать здоровый образ жизни правильно. Было бы хорошо, если бы мы могли договориться о каком-нибудь разумном механизме для премирования здорового образа жизни. Но какая была бы эта система?

Раньше ходила идея, что вредящие своему здоровью люди, такие как курильщики и люди с лишним весом, должны платить больше.

Абсолютно не согласна. Я не готова делать такой этический выбор. Например, если мы сейчас это введем, а человек 20 лет имел лишний вес — как мы решим наказать за поведение в прошлом? Учение о здоровье, которое он получил в школе, возможно, не дало правильной информации о питании, возможно, у него была низкая зарплата? Сейчас говорить, что покрывайте расходы на лечение сами или вкладывайте в большем объеме, по моему мнению, несправедливо. Сколько аспектов, которые человек сам контролирует? Если мы говорим о наследственности, предрасположенностях, хотя бы о том, что выбор фруктов в Таллинне не сравним с сельскими регионами. Мы должны думать, как среда поддерживает то, чтобы все люди могли в равной степени делать здоровый выбор. Нужно сформировать среду, где люди могут делать здоровый выбор просто. Тогда нам не и не нужно будет никого премировать или наказывать.

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На прошлой неделе представили исследование детского ожирения. Там представитель ВОЗ говорил, что следует подходить и с налоговой политикой: повысить цену на подслащенные напитки и сделать цену на овощи и фрукты ниже.

Все эти решения — налог на сахар тоже — должны быть акцептируемы для общества. Все должны понимать, почему это делается и какая от этого польза. Мне кажется привлекательной идея, что сделанное за государственные деньги могло бы быть здоровым. Что то, что мы вместе финансируем, должно соответствовать рекомендациям по питанию.

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.