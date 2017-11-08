Министр Репс: в следующем году вырастут зарплаты и учителей, и воспитателей детсадов

Сегодня министр Майлис Репс встретится с представителями Союза работников образования Эстонии, Союза учителей Эстонии, Союза городов и Союза сельских самоуправлений Эстонии для того чтобы договориться о новом размере минимального оклада учителей, сообщает Министерство образовнаия и науки.

”В законопроекте о бюджете на следующий год правительство предусмотрело выделение дополнительных средств на зарплаты учителям, которые позволят поднять минимальный оклад учителей до 1150 евро, то есть он будет составлять на 100 евро больше, чем сейчас”, — сказала министр Репс. Это значит, что средняя заработная плата учителя поднимется по меньшей мере до 1380 евро, так как государство выделяет местным самоуправлениям средства для дифференцирования оплаты труда учителей. Помимо государственных субсидий, местные самоуправления выделяют и собственные средства на выплату заработных плат учителям, поэтому возможно, что средняя зарплата учителей на деле окажется выше.

Государство оказывает поддержку местным самоуправлениям и в вопросе повышения зарплат педагогов детских садов. ”К 2019 году зарплата учителей в детских садах составит 90 процентов от минимального оклада учителей общеобразовательных школ, а зарплата тех педагогов детских садов, кто имеет степень магистра, сравняется с зарплатой учителя”, — пообещала министр Репс. Если в начале этого года в разных регионах зарплаты учителей в детских садах сильно различались и составляли от 520 до 1087 евро, то с 1 сентября во всех самоуправлениях Эстонии зарплата педагога детского сада выросла как минимум до 840 евро, то есть до 80 процентов от минимального оклада школьных учителей.

По словам главы отдела по вопросам учителей Министерства образования и науки Кристи Микивер, на личный доход учителя влияет и то обстоятельство, что 44 процента учителей общеобразовательных школ в Эстонии работают с частичной нагрузкой. ”Частичная нагрузка является проблемой в случае, если на самом деле учитель предпочел бы работать с полной нагрузкой. У директоров школ есть возможность организовать работу в школе таким образом, чтобы уменьшить количество учителей, работающих с частичной нагрузкой. Также обеспечить учителей работой с полной нагрузкой и увеличить зарплату можно в случае, если местные самоуправления приведут школьную сеть в соответствие с количеством учащихся”, — объяснила Кристи Микивер.

В соответствии с законом об основной школе и гимназии размер минимального оклада труда определяется в ходе трехсторонних переговоров, в которых принимают участие представители зарегистрированных объединений учителей и общегосударственных союзов местных самоуправлений, а также ответственный за эту сферу министр.

Минимальный оклад учителя с 2012 года до сентября этого года вырос с 644 до 1050 евро. Средняя зарплата учителя по сравнению с 2012 годом выросла с 812 до 1211 евро (по состоянию на 30 июля 2017 года).