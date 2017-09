Министр Репс отправилась с рабочим визитом в Японию

Министр образования и науки Майлис Репс с 27 сентября по 3 октября находится с рабочим визитом в Японии, сообщает министерство.

Основная цель визита - подготовиться к заключению двухстороннего договора с Японией о сотрудничестве в сферах науки и технологии, который откроет для ученых и университетов Эстонии новые возможности. Запланировано также участие в форуме ЕС-Япония на тему научной политики, где министр выступит с докладом в роли представителя страны-председателя Совета ЕС. В рамках визита делегация посетит школы и университеты с целью развития сотрудничества между Эстонией и Японией по программам обмена студентами, научных стипендий, в сферах научной деятельности и деятельности по развитию.

Министра в поездке сопровождает делегация, в которую входят канцлер министерства и представители университетов - Эстонской академии музыки и театра, Эстонской художественной академии и Эстонской школы бизнеса.

В ходе визита министр и канцлер, как представители совета ЕС, примут участие в восьмом форуме ЕС-Япония, посвященном научной политике, а также войдут в состав различных рабочих групп. Помимо этого министр выступит на форуме The Science and Technology in Society, встретится с министром культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсимасой Хаяси и примет участие в заседании круглого стола с министрами науки по приглашению министра науки и технологий Японии Масадзи Мацуямы. В рамках визита запланированы также встречи с представительствами ЕС в Японии и с представителями Japan Society for the Promotion of Science. Кроме того, делегация примет участие в открытии токийского офиса связанного с Эстонией японского стартапа Planetway.

Делегация вернется в Эстонию вечером 3 октября.