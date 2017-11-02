Министр Репс обсудила с французским коллегой инновации в образовании

Сегодня в Париже министр Майлис Репс встретилась со своим французским коллегой Жаном-Мишелем Бланке. Они обсудили приоритеты Эстонии во время председательства в Совете ЕС, опыт работы школ при университетах и их вклад в развитие учеников, а также укрепление сотрудничества в сфере образовательных инноваций, сообщает Министерство образования и науки.

“Научные школы, которые работают при эстонских университетах, привлекли внимание в Европе, и поэтому я рада была поделиться опытом и рассказать о том, как талантливые дети могут приобщиться к научной работе. Франция заинтересована в том, чтобы перенять наш опыт сотрудничества между гимназиями и вузами”, - сказала министр Майлис Репс.

На встрече министры также обсудили обмен лучшими практиками в области образовательных инноваций. В качестве одной из возможностей сотрудничества французский министр предложил более тесно работать с пятью странами Европы, которые внедрили наибольшее число инноваций в образовании, чтобы разработать систему, поделиться лучшими практиками и развивать инновационные педагогические тренды, в первую очередь на уровне среднего образования. Важное значение для сотрудничества имели бы и более плотные контакты с учителями и учениками посредством учебы и работы по обмену.

Министр Майлис Репс выразила благодарность правительству Франции за сотрудничество в преподавании французского языка и тестировании уровня владения языком. С 2014 года выпускники гимназий в Эстонии вместо госэкзамена могут сдавать международный экзамен по французскому языку DELF scolaire на уровни B1 и B2, а также совместно с Французским институтом в детских садах Эстонии был запущен проект раннего изучения языка FrancoKikk.

В ходе визита министр встретилась также с министрами образования Алжира, Грузии и других стран, которых в первую очередь интересовало, в чем секрет таких высоких результатов Эстонии в тестировании PISA, также они воспользовались возможностью спросить совета о том, как можно улучшить результаты их стран.