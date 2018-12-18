Министр Репс назначила премию в 8200 евро ”за качественную работу” предполагаемой хабалке Варрак

Такая сумма для многих людей — зарплата за весь год. Варрак же получила ее в качестве ”13-й зарплаты” или прибавки за результативность. Репс подписала соответствующий приказ в конце ноября. В нем поясняется, что ценят результативную деятельность Варрак по созданию и проведению в жизнь различных направлений политики министерства. Вице-канцлеру Ивару Сиуку Репс назначила доплату за результативность в 7800 евро, а вице-канцлеру Микку Казесалку — всего в 500 евро.

ERR сообщил сегодня, что за время нахождения Варрак на ее должности из министерства ушла большая часть руководства. Бывшие чиновники обвиняют Варрак в плохом управлении, сама же канцлер говорит о хорошей стороне ”смены крови”.

Рассказы бывших чиновников по большей части совпадают и звучат такие фразы: ”было мерзко работать, в ее отношении было много личной ненависти”, ”ее управленческие решения не системные, а эмоциональные”, ”может так сказать человеку, что тот заплачет”, ”последний раз министерство покинуло столько людей, когда оно переезжало из Таллинна в Тарту”. Последнюю мысль подтверждает и статистика.

На посту канцлера Варрак отработала почти год и девять месяцев. На 1 января можно будет сказать, что во время нахождения ее на этой должности из министерства ушли 4 вице-канцлера и руководитель школьной сети.

За последний год уволились 9 руководителей отделов из 21.