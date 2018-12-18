18.12.2018, 16:30

Министр Репс назначила премию в 8200 евро ”за качественную работу” предполагаемой хабалке Варрак

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rus.delfi.ee
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Arvamusfestival 2016
Канцлер Теа ВарракFoto: Ester Vaitmaa

Министерство образования и науки покинула большая часть руководящих сотрудников, причина якобы в канцлере Теа Варрак. Однако, по крайней мере, министр Майлис Репс ценит ее высоко — недавно она выписала ей премию по результатам работы на целых 8200 евро.

Такая сумма для многих людей — зарплата за весь год. Варрак же получила ее в качестве ”13-й зарплаты” или прибавки за результативность. Репс подписала соответствующий приказ в конце ноября. В нем поясняется, что ценят результативную деятельность Варрак по созданию и проведению в жизнь различных направлений политики министерства. Вице-канцлеру Ивару Сиуку Репс назначила доплату за результативность в 7800 евро, а вице-канцлеру Микку Казесалку — всего в 500 евро.

ERR сообщил сегодня, что за время нахождения Варрак на ее должности из министерства ушла большая часть руководства. Бывшие чиновники обвиняют Варрак в плохом управлении, сама же канцлер говорит о хорошей стороне ”смены крови”.

Рассказы бывших чиновников по большей части совпадают и звучат такие фразы: ”было мерзко работать, в ее отношении было много личной ненависти”, ”ее управленческие решения не системные, а эмоциональные”, ”может так сказать человеку, что тот заплачет”, ”последний раз министерство покинуло столько людей, когда оно переезжало из Таллинна в Тарту”. Последнюю мысль подтверждает и статистика.

На посту канцлера Варрак отработала почти год и девять месяцев. На 1 января можно будет сказать, что во время нахождения ее на этой должности из министерства ушли 4 вице-канцлера и руководитель школьной сети.

За последний год уволились 9 руководителей отделов из 21.

Сама же Теа Варрак говорит, у нее в министерстве проблем нет и она скорее одобряет замену работников. ”Это и означает, что если взглянуть на развитие организации, то следует привлекать людей с другими взглядами и позициями”.

По данным Delfi, похожая ситуация сложилась и во время пребывания Теа Варрак на посту канцлера Министерства финансов порядка 10 лет назад. Тогда коллеги также высказывали недовольство грубым и хамским стилем работы женщины, покидая службу в ведомстве.

По оценке журналиста Раймо Поома, это привело к ужасному бардаку и даже служебному подлогу, когда канцлер Варрак уничтожила официальное критическое письмо из Европейской комиссии. Более того, из-за массового оттока квалифицированных сотрудников из министерства, вызванного конфликтом с Варрак, Эстония не смогла вовремя начать осваивать евродотации, что значительно осложнило преодоление экономического кризиса 2008-2009 гг.

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