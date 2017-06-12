Министр Репс: Эстония становится у руля европейского образования

С 1 июля Эстония станет председателем Совета Европейского союза. Мальта передаст нашей стране бразды правления в том числе над европейским образованием и наукой, а также развитием молодежной сферы. В интервью ”Учительской газете” глава Минобра Майлис Репс заявила, что повышение конкурентоспособности и осовременивание европейского образования станет основной задачей Эстонии в течение следующего полугодия.

Насколько во время официального председательства Эстония будет свободна в выборе тем для обсуждения? Что будет в центре внимания? Будут ли составлены конкретные документы или рекомендации?

- Важно понимать, что председательство в ЕС обязывает нас отстаивать интересы всего Евросоюза, а не смотреть на вещи только со своей колокольни. Наша роль — уравновесить интересы различных государств и найти общие точки соприкосновения.

Темы дискуссий будут во многом диктоваться Эстонией, несмотря на то, что некоторые из них достанутся нам в наследство от Европейской комиссии и нынешней председательницы Мальты.

Если конкретно, то мы хотим прийти с другими странами к согласию по трем вопросам: осовременивание образования, Европаспорт, а также сбор и анализ данных относительно успешности на рынке труда выпускников вузов и училищ.

Тема осовременивания образования очень актуальна как для нас, таки для других европейских стран. Общество стремительно меняется, а заодно меняются и требования к школам и учителям. Мы хотим, чтобы с момента зачисления в детский сад и до окончания вуза или гимназии для взрослых люди были счастливы, довольны учебой и в дальнейшем успешны на рынке труда.

Каким опытом в сфере образования мы собираемся поделиться с другими и как?

- Мы покажем, как эстонские школы претворяют в жизнь изменившееся понимание обучения. По многим темам хотим продемонстрировать развитие компетенций и креативности, совместного обучения и изменений в физической учебной среде.

Поскольку мы известны в Европе как дигитальное государство, то наверняка повышенное внимание будет уделено использованию в наших школах цифровых устройств. Будучи приверженцами политики образования, основанной на доказательствах, хотим донести до других мысль, что перемены в сфере образования должны подтверждаться свежайшими научными исследованиями.

Председательствование каким-то боком коснется также школ и учителей или это будет скорее чиновничьей ”забавой”?

- В общей сложности к организации мероприятий во время нашего председательства будет привлечено более ста организаций и тысячи человек, школы в том числе. Эстония будет управлять дискуссиями в Евросоюзе, и эту работу и вправду проделают чиновники. Однако принятые решения затронут как нас, так и несколько сотен миллионов европейцев. И наша страна, и наши школы окажутся в это время под повышенным вниманием международной общественности. Осенью мы планируем организовать для прибывающих из-за рубежа гостей встречи с учениками, учителями, родителями и руководителями учебных заведений. Это позволит школам показать, что у нас делается хорошо, а также научиться чему-то у других стран. Кстати, экскурсии по Старому городу для гостей будут проводить ученики Гимназии Густава Адольфа.

Во время председательства Эстонии начнется составление молодежной стратегии ЕС. Какая от нее будет польза для обычного эстонского паренька?

- Наш интерес в том, чтобы европейская, в том числе и эстонская молодежь, была бы больше привлечена к принятию затрагивающих ее решений. На самом деле, это касается не только молодежи. Многие серьезные проблемы в Европе — такие как увеличивающаяся безработица и радикализация — частично возникли потому, что мы не сумели в достаточной мере учесть интересы всех молодых людей. Новая молодежная стратегия будет призвана определить общие направления, которым все страны ЕС будут следовать начиная с 2019 года ради того, чтобы молодежь захотела реализовать себя именно в Европе.

В области науки на время председательства Эстонии в ЕС придется промежуточное оценивание программы ”Горизонт 2020”. Выполнил ли Минобр домашнюю работу и сколько тысяч страниц документов уже проработано?

- Общий объем базовой документации, связанной управлением наукой во время председательства в ЕС, и вправду доходит до 3000 страниц, что кажется невероятным. Чиновники перелопачивают документацию денно и нощно, чтобы быть во всеоружии к началу председательства. Но на основании программы финансирования науки ”Горизонт 2020” в течение семи лет на научные проекты будет выделено в общей сложности 75 миллиардов евро, то есть почти восемь бюджетов Эстонии. По этой причине придется основательно взвешивать, будут ли средства направлены на нужные цели и каким образом в следующем периоде можно было бы увеличить доход от инвестиций еще больше.

”Горизонт 2020” является крупнейшей научной программой в мире. Тем не менее, финансирование образования вызывает напряженность и непонимание, особенно у новоиспеченных членов ЕС в статусе ”духов”. Проложим теперь себе дорогу грудью?

- Наш интерес — найти решение, приемлемое для всех стран-членов Евросоюза, хоть это и непросто. Если мы хотим конкурировать в науке и сфере инноваций с такими мировыми лидерами как Китай, США и Япония, то мы должны быть в Европе едины.

В течение следующего полугодия в Эстонии пройдет большое количество международных мероприятий. Будут ли такие, на которые наши школьники могли бы сами прийти ради расширения своего кругозора, или учителя могли бы их туда отправить?

- Во время председательства Эстонии в ЕС большинство встреч будут рабочими собраниями, однако состоятся и открытые мероприятия для широкой публики. Советую, к примеру, 24 и 25 сентября посетить конференц-центр SpaceX в столичном районе Ülemiste City, в котором пройдет научный конкурс для европейской молодежи. Ожидается участие лучших занимающихся наукой учеников из 69 стран, которые представят результаты своих исследовательских работ и проведут интересные мастерские.