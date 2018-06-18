Министр Рейнсалу ищет способы, чтобы запретить убийце Ярикову вести видеоблог из психбольницы

Ролики убийцы Владимира Ярикова, снятые в психбольнице, собираают на Youtube сотни тысяч просмотров. По приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу проблему безопасности Вильяндиской психиатрической больницы собрались обсудить представители больницы, тюрем, Министерства юстиции и Министерства социальных дел.

В ответ на предложение лечить Ярикова в Тартуской больнице Рейнсалу сообщил, что быстрого решения для данной проблемы пока предложить невозможно.

На встрече было решено, что в первую очередь нужно гарантировать безопасность людей и защиту личной жизни пациентов больницы. В долгой перспективе нужно будет провести анализ того, соответствует ли Конституции и стандартам прав человека оказание принудительного лечения в тюремных помещениях.

Находящийся в психиатрической клинике Вильянди Владимир Яриков, совершивший 15 лет назад два зверских убийства, с прошлого сентября снимает видеоролики в больнице, в которые попадают медицинские работники, а также другие пациенты, и выкладывает их в популярнейший сервис — YouTube.