18.06.2018, 20:30

Министр Рейнсалу ищет способы, чтобы запретить убийце Ярикову вести видеоблог из психбольницы

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rus.delfi.ee
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Ролики убийцы Владимира Ярикова, снятые в психбольнице, собираают на Youtube сотни тысяч просмотров. По приглашению министра юстиции Урмаса Рейнсалу проблему безопасности Вильяндиской психиатрической больницы собрались обсудить представители больницы, тюрем, Министерства юстиции и Министерства социальных дел.

В ответ на предложение лечить Ярикова в Тартуской больнице Рейнсалу сообщил, что быстрого решения для данной проблемы пока предложить невозможно.

На встрече было решено, что в первую очередь нужно гарантировать безопасность людей и защиту личной жизни пациентов больницы. В долгой перспективе нужно будет провести анализ того, соответствует ли Конституции и стандартам прав человека оказание принудительного лечения в тюремных помещениях.

Находящийся в психиатрической клинике Вильянди Владимир Яриков, совершивший 15 лет назад два зверских убийства, с прошлого сентября снимает видеоролики в больнице, в которые попадают медицинские работники, а также другие пациенты, и выкладывает их в популярнейший сервис — YouTube.

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Основная тема его видео — жалобы, в том числе российским властям, на содержание, на якобы применявшиеся в его отношении пытки, на эстонские власти, назначившие ему ”карательную психиатрию” под тем предлогом, что он страдает ”параноидальным бредом”.

Общее количество просмотров на его канале — 1 536 060, а самое популярное видео, где Яриков снял и другого пациента, посмотрели 355 000 раз.

При том, что Яриков нарушает права пациентов на приватность частной жизни, в больнице признают свою беспомощность, так как сотрудники медицинского учреждения не замечают, даже когда их снимают (предполагается, что он использует и часы для видеоъемки), а по имеющейся у руководства больницы информации, популярному видеоблогеру-убийце помогают и другие пациенты.

В июне 2003 года Таллиннский городской суд приговорил Владимира Ярикова к пожизненному тюремному заключению за убийство двоих людей. Яриков обжаловал при помощи адвоката вердикт суда. Окружной суд в декабре 2003 года отменил решение Таллиннского городского суда и назначил вместо пожизненного 20-летнее тюремное заключение.

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