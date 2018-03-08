Министр ”раскрыл тайну”: водителей на алкоголь проверяли реже, так как полиция занималась председательством Эстонии в ЕС

Несмотря на то, что статистически пьяных водителей было задержано меньше, причиной этого стала занятность полиции в обеспечении порядка во время председательства Эстонии в Совете ЕС и нехватка времени на проведение такого же количества рейдов, как раньше.

Сегодня министр юстиции Урмас Рейнсалу, выступая перед Рийгикогу, сказал, что в 2017 году общее число нетрезвых водителей снизилось на 9%. Он отметил, что это было вызвано внедрением дополнительных мер на законодательном уровне, а также программой помощи испытывающим проблемы с алкоголем водителям.

”Если посмотреть на эти цифры поближе, то повода для радости особо не будет. Почему? Потому что, принимая во внимание количество произведенных проверок, можно сказать, что за последние два года оно уменьшилось с 900 000 до 675 000, то есть на 1/4”, — парировала министру член Свободной партии Моника Хауканымм.

”Открою тайну: государство не говорило об этом, чтобы алководители не чувствовали себя за рулем слишком уверенно”, — ответил Рейнсалу и признал, что истинной причиной является председательство Эстонии в ЕС.

”Но теперь все позади, так что в юбилейный для ЭР год пусть [алководители] даже не думают”, — добавил министр.