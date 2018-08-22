Министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист вступил в должность

”Я желаю Рене Таммисту сил и успехов, а также быстро вжиться в новую должность, поскольку за следующие шесть месяцев правительство должно сообща претворить в жизнь еще много важных решений”, — заявил премьер-министр Юри Ратас.

До того, как стать министром, Таммист с 2011 года руководил Палатой возобновляемой энергии, а с 2012 года входил в правление Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов ЕС.