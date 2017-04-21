Министр по делам сельской жизни налаживает контакты в Японии

Министр по делам сельской жизни Тармо Тамм отправился с визитом в Японию, где встретится с местным вице-министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Йосуке Исодзаки.

По словам Тармо Тамма, согласно традициям стран Восточной Азии, поддержка предпринимателей со стороны государства является залогом международных экономических отношений и именно поэтому, визит министра расценивается в Японии как желание Эстонии наладить со страной восходящего солнца долгосрочное сотрудничество.

Для эстонской пищевой отрасли Япония является страной, на сотрудничество с которой возлагаются большие надежды. Особенно это касается экспорта эстонской молочной продукции. Эстонские предприниматели заключили первые несколько договоров о сотрудничестве с крупнейшей корпорацией по экспорту обезжиренного молока и обычного молока еще в 2015 году. E-Piim стала первой фирмой, занимающейся производством молока, заключившей долгосрочный договор с японцами и на сегодняшний день они планируют экспортировать в Японию 500 тонн сыра Gouda.

Тармо Тамм отметил, что из Эстонии в день вывозят в общей сложности 600 тон молочного сырья и с экономической точки зрения было бы логично заниматься его обработкой и дальнейшим производством на месте, чтобы потом экспортировать готовую продукцию. ”У эстонских производителей молока есть большой потенциал, который еще не использован и японский рынок — это хорошая возможность для реализации нашей продукции”, — отметил Тамм. Министр добавил также, что в случае успеха эстонских молочников, это даст дополнительный стимул другим фермерам стремиться к сотрудничеству с японскими бизнесменами. ”Мы хотим, чтобы Эстония получила разрешение на импорт нашей говядины. Во имя этого мы работали не покладая рук весь последний год”, — сказал Тамм.

”Чтобы выйти на японский рынок и добиться каких-то результатов необходимо запастись терпением и как минимум провести в течении 2-3 лет предварительную работу. Но не у всех предпринимателей хватает такого терпения”, — сказал Тармо Тамм.

В рамках зарубежного визита сегодня вечером в Токио состоится ознакомительное мероприятие для японский бизнесменов, политиков и журналистов, где помимо прочего будут представлены эстонские продукты питания.

Напомним, что в 2016 году Япония по объему экспорта стала для Эстонии 30 партнером и 62 партнером по импорту. В прошлом году Эстония экспортировала в Японию товаров на 35,8 миллионов евро. Из них 3,175 миллиона евро составила сельскохозяйственная продукция. Япония импортировала товаров на 1, 064 миллионов евро.

Завтра министр Тармо Тамм отправится в префектуру Нагано в город Саку, где встретится с местным мэром Сейджи Яанагида.

