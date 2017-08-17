Министр Осиновский: рецептурные лекарства больше не будут недоступной роскошью

"Роль лекарств в лечении болезней и облегчении состояния пациента трудно переоценить, — уверен министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Принятые вовремя и по предписанию врача лекарства решают проблемы со здоровьем, помогают предупредить стационарное лечение и уменьшить нетрудоспособность либо избежать ее. Эффективные, но при этом дорогие препараты стали неотъемлемой частью современной медицины, и поэтому из года в год все больше средств из бюджета Больничной кассы идет на компенсацию стоимости рецептурных лекарств".

"Тем не менее, для некоторых людей лекарства остаются недоступными, а многие платят за них непосильные деньги. Взглянем на факты: 110 тысяч жителей Эстонии тратит на рецептурные препараты более 100 евро в год, а для 15 тысяч из них эта сумма превышает 300 евро. Отдавать такие деньги за лекарства нелегко — в первую очередь, пожилым людям. Многие из них вынуждены ежегодно тратить на выписанные врачом препараты пенсию за один месяц, а то и больше. В итоге каждый пятый пациент не выкупает рецептурные лекарства — и это несмотря на скидки, предоставляемые Больничной кассой.

Я убежден, что лекарства не должны быть недоступной роскошью. Государству просто необходимо вмешаться в ситуацию, при которой малообеспеченные люди не могут позволить себе покупку лекарств либо покупают их, оставаясь без еды и других предметов первой необходимости. Поэтому я внес в правительство предложение создать систему дополнительной компенсации расходов на лекарства, и в конце июля оно было одобрено остальными членами кабинета.

Новый порядок начнет действовать в следующем году. Начиная с 2018 года государство будет компенсировать 50 процентов от тех расходов на рецептурные лекарства, которые превышают ежегодный порог в 100 евро. Расходы же, превосходящие сумму в 300 евро, будут компенсированы в размере 90 процентов.

Таким образом, государство предлагает дополнительную поддержку каждому, кто потратит на лекарства более 100 евро в год — все расходы, превышающие эту сумму, делятся пополам между человеком и государством. К примеру, при расходах в 200 евро государство оплатит 50.

Если же ежегодные расходы превышают 300 евро, то с каждого евро, потраченного сверх этой суммы, государство заплатит 90 центов. Получается, что человек, тратящий сейчас на рецептурные лекарства 500 евро в год, в следующем году заплатит за них лишь 220 евро. В будущем почти никому из нас не придётся выкладывать за лекарства более 300 евро в год.

Также немаловажно, что вся система станет проще и удобнее для пациента: никаких чеков собирать не потребуется, компенсация будет рассчитываться автоматически в аптеке. Это означает, что каждый человек, расходы которого на рецептурные лекарства преодолели отметку в 100 евро, получит положенную скидку непосредственно при покупке препарата".