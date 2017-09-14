Министр окружающей среды сделал однопартийца своим советником с зарплатой 2400 евро в месяц

Экс-журналист Калле Муули со вторника вступил в должность советника министра окружающей среды Сийма Кийслера, жалование советника составит 2400 евро в месяц, что подтвердило министерство. Оба чиновника — члены партии IRL.

С весны 2015 года до лета нынешнего года Муули был депутатом парламента. До этого — много лет работал в СМИ.

Основными обязанностями Муули в новой должности будут советы министру в области СМИ и связям с общественностью.

”Наша задача — честно объяснить народу, каково влияние на нашу среду и шире — на будущее Эстонии — планируемых объектов инфраструктуры и предприятий промышленности. Поэтому работу с информацией и СМИ мы должны вывести на новый уровень”, — прокомментировал Кийслер назначение нового советника.