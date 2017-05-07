Министр образования Репс: за хорошими учителями охотятся не только директора школ

”Нужно понять, что не только школы конкурируют между собой за хороших преподавателей — на них охотятся и другие работодатели и у них есть выбор, преподавать ли физику или работать инженером на международном предприятии, — заявила в интервью ”Учительской газете” министр образования и науки Майлис Репс. — Какие ценности мы предлагаем как работодатели — это ключевой вопрос для каждой школы, ответ на который нужно наполнить содержанием ей же самой”.

Можно ли утверждать, что исследование удовлетворенности учащихся школьной жизнью опровергло миф о наших якобы несчастных учениках, и что как у школ и родителей, так и у Министерства образования есть повод быть довольными?

Да, можно, однако это не означает, будто у нас нет проблем или пространства для развития. Министерству нельзя быть довольным, поскольку в системе образования брести означает стоять на месте, особенно в ситуации, когда за мировым развитием не угнаться. Лишь бег помогает поспевать за будущим.

На степень удовлетворенности мы и сами обращаем внимание — министерство проводит соответствующие исследования. В марте завершился начатый в мае прошлого года опрос почти 20 000 учащихся общеобразовательных школ, их родителей и учителей. Мы хотели узнать, что они думают о школе, учебе и отношениях между собой? Также нам нужна информация по поводу школьного насилия, дигитальных решений и многих других факторов, касающихся учебы и жизни в школе. Всем этим мы занимаемся ради выявления недостатков и проблем. Да, наши проблемы являются проблемами государства-лидера в сфере образования, однако это накладывает на нас гораздо большую ответственность при их решении.

Довольны ли жизнью в школе ваши дети? Они иногда жалуются тоже?

Как и у многих детей, у моих тоже много других интересов помимо школы. Им нравится заниматься спортом, они учатся играть на музыкальных инструментах, иной раз им нравится просто побыть наедине со своими мыслями дома или во дворе. Источником напряжения для них в общем-то является выполнение домашних заданий. В то же время им нравится посещать школу, поскольку в ней обращают повышенное внимание на создание правильной атмосферы и дружеских связей, что наряду с учебой крайне важно.

Что в наибольшей степени влияет на удовлетворенность школьника своей жизнью?

Счастливы дети, которых как дома, так и в школе, не говоря уже о детсаде, окружают заботливые взрослые. Очень много зависит от семьи. Обращаем ли мы на ребенка достаточно внимания, правильно ли оказываем ему поддержку? Влияние оказывают даже самые простые вещи. Например, то, получает ли ребенок хотя бы раз в день горячую пищу, интересуются ли родители иногда, как у него дела.

О влиянии школы на удовлетворенность учащимися своей жизнью можно говорить, исходя из принятых в учебном заведении правил поведения. Школа должна продумать, во имя чего или кого она функционирует. Дети несомненно гораздо довольнее, когда продуман механизм сотрудничества с семьями и учителями. К этому можно также добавить учет интересов детей и подростков. У них много хороших и важных мыслей!

Согласно исследованию в Эстонии уровень тревожности учащихся перед проверочными работами один из самых низких. Если же послушать родителей, то их дети — особенно те, кто учатся в элитных школах, — готовятся к контрольным до середины ночи. Можно ведь предположить, что выучив все, у них нет страха перед написанием работ. Видите ли вы здесь проблему?

Одно дело истории, о которых мы узнаем и которые даже могут иметь под собой основание, другое же дело — это вся картина в целом. Наши школы очень самостоятельны при организации учебного процесса и, к сожалению, до сих пор еще имеются такие, в которых первоклашкам ставят негативные числовые оценки или перебарщивают с количеством контрольных работ и домашних заданий. Однако результаты исследования дают основание полагать, что эта проблема решается и предоставленная школам свобода себя оправдывает.

Вы считаете самыми важными инвестиции в какие из сфер деятельности Минобра, которые ожидаются в течение следующих четырех лет согласно бюджетной стратегии государства?

Без шуток — все направления очень важны, и небывалый рост, о котором удалось договориться — это более чем 450 миллионов евро на четыре года — является результатом труда всего кабинета министров. В необходимости науки и образования не сомневается никто.

Тем не менее, на протяжении лет проблемой оставались очень низкие зарплаты детсадовских педагогов. Проблему усугубляет тот факт, что диапазон зарплат составлял от 470 до тысячи евро. Это неразумно и неперспективно, и того же мнения придерживается правительство. При помощи дополнительных средств нам удастся уменьшить разницу между зарплатами. Мы подсчитали, что в течение следующих трех лет в более чем половине местных самоуправлений зарплаты детсадовских педагогов увеличатся примерно наполовину. Также можно будет инвестировать средства в увеличение доступности опорных услуг в дошкольных учреждениях.

Второе направление как раз и касается опорных услуг. Этой темой мы занялись, так сказать, по всем фронтам. Во-первых, мы хотим лучше прежнего оказывать поддержку ученикам, у которых выявляются специальные образовательные потребности. Нынешняя система распределения учеников с особенностями развития не гарантирует каждому из них необходимую поддержку. При финансировании обучения необходимо также исходить именно из индивидуальных потребностей каждого ученика. В течение следующих четырех лет государство выделит местным самоуправлениям на трудоустройство опорных специалистов порядка 24 миллионов евро, что и станет частью оказания поддержки школьникам. Это позволило бы взять на работу приблизительно на 150 специалистов больше, чем сейчас.

Наибольшая сумма выделена на увеличение средней зарплаты школьных учителей. Означает ли это рост заработной платы до требуемого Союзом работников образования уровня — 120 процентов от средней зарплаты по стране? Насколько это поможет привлечь к работе в школах молодых специалистов или специалистов из других областей, чтобы возникла конкуренция и появилась возможность выбора?

Здесь речь идет все же о стратегии пожизненного обучения, а не о цели Союза работников образования (EHL). EHL требует установить заработную плату в размере 120% от средней по стране в качестве минимальной оплаты труда педагогов.

Размер заработной платы — несомненно важная составляющая при выборе профессии. Наряду с этим есть и другие аспекты, оказывающие влияние на выбор. Например, это условия труда: среда и возможность работать с подходящей нагрузкой, коллеги, руководство, поддержка начинающих учителей, а также карьерные возможности в более широком смысле слова. Не стоит забывать и о жилищных условиях — тут свою лепту могут внести органы местного самоуправления. Нужно понять, что не только школы конкурируют между собой за хороших преподавателей — на них охотятся и другие работодатели и у них есть выбор, преподавать ли физику или работать инженером на международном предприятии. Какие ценности мы предлагаем как работодатели — это ключевой вопрос для каждой школы, ответ на который нужно наполнить содержанием ей же самой.

Цель правящей коалиции — увеличить зарплаты учителей до 120% от средней по стране. В свете прогнозируемого роста средней заработной платы сегодняшние решения этого еще не гарантируют, однако в течение следующих двух лет произойдет существенный рост зарплат педагогов. Мы не отказались от своей цели и будем добиваться ее и впредь.