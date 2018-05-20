Министр образования Майлис Репс: желание учиться куда важнее возраста учащегося

Обучение в течение всей жизни состоит из четырех компонентов. Первый — учиться, чтобы что-то узнать, ведь в мире очень много интересных и удивительных вещей. В рамках второго обучение рассматривается как процесс приобретения навыков, будь это занятие рукоделием или использование компьютера. Третий компонент связан с происходящим в обществе — необходимо быть в курсе новых законов, событий местной жизни, а также о происходящем в мире, потому что в той или иной мере все равно влияет на нашу жизнь. Четвертый компонент рассматривает обучение как необходимый процесс для жизни и существования — приобретение полезных знаний, например, в области медицины или экономики.

”Чем старше человек, тем больше его привлекает именно четвертый компонент — учиться, чтобы жить, потому что знания и умения он уже приобрел в течение жизни, — сказала министр. — Люди старшего поколения идут учиться тогда, когда они чувствуют внутреннее желание и потребность, а не затем, чтобы получить какое-либо преимущественно на рынке труда”.

Министр Майлис Репс пожелала Университету для пожилых людей и его студентов долгих и успешных лет учебы: ”Продолжайте быть активными, здоровыми и любопытными, и не стесняйтесь сами давать ценные советы. Эстония может быть сильной и стабильной только при сплоченности поколений”.