Министр образования Майлис Репс: желание учиться куда важнее возраста учащегося

Министр образования и науки Майлис Репс во время речи на выпускном акте Университета для старшего поколения Тартуского университета cказала о том, что пожилые учащиеся являются отличным примером имеющихся у нас возможностей для обучения в течение всей жизни, и очень важно изменить укоренившиеся в обществе представления о связи возраста с учебой и способностями учиться.
”В разном возрасте учатся по-разному, важно помнить именно то, что учиться можно в любом возрасте. Меняется просто способ и форма обучения”, — сказала министр Майлис Репс.
Министр отметила, что под обучением в течение всей жизни в первую очередь подразумевается улучшение навыков и знаний, связанных с работой, но обучение в течение всей жизни играет и важную роль для повышения вовлеченности в социальную жизнь. ”Приятно отметить, что в Эстонии есть начинания, которые помогают поддерживать активный образ жизни в зрелом возрасте, — сказала министр Репс. — Пришедший к нам из Франции и завоевывающий все большую популярность в Эстонии университет для старшего поколения это не просто форма обучения, а целое движение, цель которого — держать людей, уже закончивших активную трудовую жизнь, в курсе изменений в разных сферах жизни. Возраст учащегося неважен, куда важнее его желание научиться чему-то новому”.
Обучение в течение всей жизни состоит из четырех компонентов. Первый — учиться, чтобы что-то узнать, ведь в мире очень много интересных и удивительных вещей. В рамках второго обучение рассматривается как процесс приобретения навыков, будь это занятие рукоделием или использование компьютера. Третий компонент связан с происходящим в обществе — необходимо быть в курсе новых законов, событий местной жизни, а также о происходящем в мире, потому что в той или иной мере все равно влияет на нашу жизнь. Четвертый компонент рассматривает обучение как необходимый процесс для жизни и существования — приобретение полезных знаний, например, в области медицины или экономики.
”Чем старше человек, тем больше его привлекает именно четвертый компонент — учиться, чтобы жить, потому что знания и умения он уже приобрел в течение жизни, — сказала министр. — Люди старшего поколения идут учиться тогда, когда они чувствуют внутреннее желание и потребность, а не затем, чтобы получить какое-либо преимущественно на рынке труда”.
Министр Майлис Репс пожелала Университету для пожилых людей и его студентов долгих и успешных лет учебы: ”Продолжайте быть активными, здоровыми и любопытными, и не стесняйтесь сами давать ценные советы. Эстония может быть сильной и стабильной только при сплоченности поколений”.