Министр образования Майлис Репс рассказала о деятельности и целях начинающегося учебного года

На состоявшейся вчера, 30 августа, пресс-конференции министр Майлис Репс рассказала, что в начинающемся учебном году большое внимание будет уделено повышению уровня зарплат педагогов дошкольных учреждений, оказанию более эффективной поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями и обеспечению лучшей доступности услуг опорных специалистов во всех учебных заведениях — от детских садов до профессиональных училищ, сообщает Министерство образования и науки.
Министр Майлис Репс отметила, что несмотря на то, что число учащихся в течение последующих нескольких лет продолжит расти, размеры первых классов будут понемногу сокращаться уже со следующего года. ”То, что каждый ребенок и молодой человек заслуживает большей поддержки — не пустой звук, а острая необходимость. Если мы хотим, чтобы каждый молодой человек имел возможность реализовать себя наилучшим образом, мы должны гарантировать, что они не будут выпадать из системы образования и остаются мотивированы. Это означает, что в будущем при оказании поддержки и финансирования следует учитывать, что во время учебы в школе у каждого ребенка может возникнуть потребность в дополнительной помощи и ее нужно оказывать как можно быстрее”, — сказала министр.
ТОП
Фундаментом образования в Эстонии является сильное дошкольное образование, однако зарплаты педагогов этих учреждений значительно меньше, чем оплата труда школьных учителей, региональные различия в зарплатах также довольно велики.
”Зарплата учителя детских садов в зависимости от места работы колеблется от 500 до 1100 евро, что, несомненно, неприемлемо, особенно принимая во внимание большую ответственность и профессиональность учителей. Для разрешения сложившейся ситуации правительство запланировало выделить в последующие годы 61 миллион евро, и влияние дополнительных средств несомненно можно будет ощутить уже в первой половине нового учебного года. По нашим оценкам, в 86 процентах местных самоуправлений зарплаты воспитателей детских садов вырастут до четверти и более чем в десяти самоуправлениях рост составит от 25 до 62 процентов”, — сказала министр Репс.
Новая модель финансирования профессионального образования
В следующем году министерство планирует применить новую модель финансирования. Сейчас в учебных заведениях финансируются учебные места, что в случае, если предпочтения учащихся изменятся, может означать для учебных заведений нестабильное финансирование. Также нынешняя система не позволяет оказывать услугу опорных специалистов в необходимом объеме.
”Новая система финансирования предполагает долгосрочное базовое финансирование учебных заведений, что обеспечивает стабильность при планировании экономических затрат и расходов на персонал. Также она позволит осуществлять индивидуальный подход к учебной работе. Новый подход к финансированию будет учитывать также результативность работы школы”, — сказала министр.
В фокусе внимания министерства в новом году будут темы, которые представлены в обзоре основных направлений деятельности:
Цифровая революция
• Государство поддержит проекты, направленные на то, чтобы сделать обучение более современным, 10 миллионами евро
• Впервые будут проведены уровневые работы для оценивания цифровой компетенции
• Школы могут приобрести цифровые устройства для того, чтобы разнообразить учебный процесс
Председательство в совете Европейского союза
• Эксперты ЕС в области образования, работы с молодежью и науки обсудят в Таллинне перспективы этих сфер деятельности
• На образовательной конференции в фокусе внимания будут современные учеба и преподавание
• На научной конференции обсудят влияние науки и ее ценность для общества
• На молодежной конференции встретятся молодые люди и те, кто отвечает за формирование политики в Европе
Язык
• Государство поддерживает обучение эстонскому языку как второму и изучение иностранных языков
• Посредством "Keeleklikk” можно будет пройти электронные курсы на уровне B1
• Министерство разработает новую стратегию эстонского языка
• Будет создана новая программе технологии эстонского языка
Школьная сеть
• В 2020 году в современном здании начнет свою деятельность школа музыки и балета
• Идет подготовка к открытию в 2018 году трех новых государственных гимназий
• Местные самоуправления могут ходатайствовать в сумме о более чем 37 миллионах евро на уменьшение расходов на школьную инфраструктуру
Профессиональное образование
• В следующем году профессиональное образование будут финансировать по новой модели
• В профессиональных училищах попробуют провести ”год выбора”
• Продолжается ”Год навыков"
Высшее образование
• Стипендия докторантам вырастет в полтора раза
• Министерство проведет анализ системы стипендий
• Будет проведена подготовка к обновлению Закона о высшем образовании
• Обучение на рабочем месте станет возможным и при получении высшего образования
• О получении стипендии Кристьяна Яака смогут ходатайствовать и магистранты
Сфера работы с молодежью
• Государство окажет дополнительную поддержку образованию и деятельности по интересам для молодежи
Наука
• Будут построены или реновированы семь зданий научных и учебных учреждений
• Будут приводить в порядок сеть научных учреждений и вузов
• Запущены разные меры поддержки научной деятельности и деятельности по развитию
• Будут готовы результаты оценивания научных учреждений
Образование взрослых
• Государство призывает взрослых продолжать обучение
• Система OSKA позволит учить и обучать нужным вещам
• Будут проводиться новые бесплатные курсы для взрослых
Обзор школ, экзамены и надзор за деятельностью учебных заведений — внешняя оценка
• С нового учебного года надзор за деятельностью учебных заведений осуществляет Министерство образования, будет взят курс на оценивание рисков
• Будет оценен вклад гимназий в развитие учащихся
• Школы получат обратную связь об удовлетворенности учащихся
Учителя и директора
• Снова будет проведено международное сопоставительное исследование компетенции учителей TALIS
• Будут созданы государственные премии и стипендии для учителей
• Государство обновит систему пособий начинающим учителям
• Продолжится рост заработной платы учителей
Общее и дошкольное образование
• Местные самоуправления будут мотивировать поднимать зарплату педагогов дошкольных учреждений до минимального уровня зарплат школьных учителей
• Для того, чтобы оказывать поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями, будет обновлена система организации обучения
• Будет запущена пилотная программа по улучшению обучения эстонскому языку
• Обновленные уроки плавания в основной школе помогут избежать несчастных случаев на воде
• Программа по физкультуре будет обновлена до современного учения о движении
• В детских садах будет усилено обучение эстонскому языку
• В новом учебном году пособие на школьный обед составит один евро
• В новом учебном году впервые будет пять каникул
Прочее
• Обучение предпринимательству набирает обороты в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах
• Школы должны обеспечивать нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов
• Министерство взвешивает возможность продления школьной обязанности до 18 лет