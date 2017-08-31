Министр образования Майлис Репс рассказала о деятельности и целях начинающегося учебного года

На состоявшейся вчера, 30 августа, пресс-конференции министр Майлис Репс рассказала, что в начинающемся учебном году большое внимание будет уделено повышению уровня зарплат педагогов дошкольных учреждений, оказанию более эффективной поддержки учащимся с особыми образовательными потребностями и обеспечению лучшей доступности услуг опорных специалистов во всех учебных заведениях — от детских садов до профессиональных училищ, сообщает Министерство образования и науки.

Министр Майлис Репс отметила, что несмотря на то, что число учащихся в течение последующих нескольких лет продолжит расти, размеры первых классов будут понемногу сокращаться уже со следующего года. ”То, что каждый ребенок и молодой человек заслуживает большей поддержки — не пустой звук, а острая необходимость. Если мы хотим, чтобы каждый молодой человек имел возможность реализовать себя наилучшим образом, мы должны гарантировать, что они не будут выпадать из системы образования и остаются мотивированы. Это означает, что в будущем при оказании поддержки и финансирования следует учитывать, что во время учебы в школе у каждого ребенка может возникнуть потребность в дополнительной помощи и ее нужно оказывать как можно быстрее”, — сказала министр.

Фундаментом образования в Эстонии является сильное дошкольное образование, однако зарплаты педагогов этих учреждений значительно меньше, чем оплата труда школьных учителей, региональные различия в зарплатах также довольно велики.

”Зарплата учителя детских садов в зависимости от места работы колеблется от 500 до 1100 евро, что, несомненно, неприемлемо, особенно принимая во внимание большую ответственность и профессиональность учителей. Для разрешения сложившейся ситуации правительство запланировало выделить в последующие годы 61 миллион евро, и влияние дополнительных средств несомненно можно будет ощутить уже в первой половине нового учебного года. По нашим оценкам, в 86 процентах местных самоуправлений зарплаты воспитателей детских садов вырастут до четверти и более чем в десяти самоуправлениях рост составит от 25 до 62 процентов”, — сказала министр Репс.

Новая модель финансирования профессионального образования

В следующем году министерство планирует применить новую модель финансирования. Сейчас в учебных заведениях финансируются учебные места, что в случае, если предпочтения учащихся изменятся, может означать для учебных заведений нестабильное финансирование. Также нынешняя система не позволяет оказывать услугу опорных специалистов в необходимом объеме.

”Новая система финансирования предполагает долгосрочное базовое финансирование учебных заведений, что обеспечивает стабильность при планировании экономических затрат и расходов на персонал. Также она позволит осуществлять индивидуальный подход к учебной работе. Новый подход к финансированию будет учитывать также результативность работы школы”, — сказала министр.

В фокусе внимания министерства в новом году будут темы, которые представлены в обзоре основных направлений деятельности:

Цифровая революция

• Государство поддержит проекты, направленные на то, чтобы сделать обучение более современным, 10 миллионами евро

• Впервые будут проведены уровневые работы для оценивания цифровой компетенции

• Школы могут приобрести цифровые устройства для того, чтобы разнообразить учебный процесс

Председательство в совете Европейского союза

• Эксперты ЕС в области образования, работы с молодежью и науки обсудят в Таллинне перспективы этих сфер деятельности

• На образовательной конференции в фокусе внимания будут современные учеба и преподавание

• На научной конференции обсудят влияние науки и ее ценность для общества

• На молодежной конференции встретятся молодые люди и те, кто отвечает за формирование политики в Европе

Язык

• Государство поддерживает обучение эстонскому языку как второму и изучение иностранных языков

• Посредством "Keeleklikk” можно будет пройти электронные курсы на уровне B1

• Министерство разработает новую стратегию эстонского языка

• Будет создана новая программе технологии эстонского языка

Школьная сеть

• В 2020 году в современном здании начнет свою деятельность школа музыки и балета

• Идет подготовка к открытию в 2018 году трех новых государственных гимназий

• Местные самоуправления могут ходатайствовать в сумме о более чем 37 миллионах евро на уменьшение расходов на школьную инфраструктуру

Профессиональное образование

• В следующем году профессиональное образование будут финансировать по новой модели

• В профессиональных училищах попробуют провести ”год выбора”

• Продолжается ”Год навыков"

Высшее образование

• Стипендия докторантам вырастет в полтора раза

• Министерство проведет анализ системы стипендий

• Будет проведена подготовка к обновлению Закона о высшем образовании

• Обучение на рабочем месте станет возможным и при получении высшего образования

• О получении стипендии Кристьяна Яака смогут ходатайствовать и магистранты

Сфера работы с молодежью

• Государство окажет дополнительную поддержку образованию и деятельности по интересам для молодежи

Наука

• Будут построены или реновированы семь зданий научных и учебных учреждений

• Будут приводить в порядок сеть научных учреждений и вузов

• Запущены разные меры поддержки научной деятельности и деятельности по развитию

• Будут готовы результаты оценивания научных учреждений

Образование взрослых

• Государство призывает взрослых продолжать обучение

• Система OSKA позволит учить и обучать нужным вещам

• Будут проводиться новые бесплатные курсы для взрослых

Обзор школ, экзамены и надзор за деятельностью учебных заведений — внешняя оценка

• С нового учебного года надзор за деятельностью учебных заведений осуществляет Министерство образования, будет взят курс на оценивание рисков

• Будет оценен вклад гимназий в развитие учащихся

• Школы получат обратную связь об удовлетворенности учащихся

Учителя и директора

• Снова будет проведено международное сопоставительное исследование компетенции учителей TALIS

• Будут созданы государственные премии и стипендии для учителей

• Государство обновит систему пособий начинающим учителям

• Продолжится рост заработной платы учителей

Общее и дошкольное образование

• Местные самоуправления будут мотивировать поднимать зарплату педагогов дошкольных учреждений до минимального уровня зарплат школьных учителей

• Для того, чтобы оказывать поддержку учащимся с особыми образовательными потребностями, будет обновлена система организации обучения

• Будет запущена пилотная программа по улучшению обучения эстонскому языку

• Обновленные уроки плавания в основной школе помогут избежать несчастных случаев на воде

• Программа по физкультуре будет обновлена до современного учения о движении

• В детских садах будет усилено обучение эстонскому языку

• В новом учебном году пособие на школьный обед составит один евро

• В новом учебном году впервые будет пять каникул

Прочее

• Обучение предпринимательству набирает обороты в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах

• Школы должны обеспечивать нейтральность учебных заведений в преддверии и во время выборов

• Министерство взвешивает возможность продления школьной обязанности до 18 лет