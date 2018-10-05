05.10.2018, 07:45

Министр образования Майлис Репс поздравляет с Днем учителя: вы играете очень важную роль в жизни наших ребят!

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Presidendidebatt Politsei ja Piirivalvekolledž
Presidendidebatt Politsei ja PiirivalvekolledžFoto: Priit Simson

Министр образования и науки Майлис Репс желает всем учителям хорошего Дня учителя: "Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, которой вы учите их. Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!":

Дорогие учителя!

Сегодняшний праздничный день — ваш день!

Сегодня во многих школах уроки ведут старшие ученики, те, кто скоро станет выпускниками.

Вы долгие годы вдохновляете их, ведете за собой, служите им примером.

Вы годами делились с ними знаниями и мудростью, утешали их и давали надежду.

Вы были рядом в моменты радости и триумфа.

Все это продолжится в понедельник, когда начнется новая школьная неделя. Сегодня — немного другой день.

Постарайтесь сегодня порадоваться своей работе с немного иной точки зрения — наслаждайтесь свободой и, возможно, позвольте себе немного озорства.

На самом деле у этой смены ролей, помимо удовольствия от веселой игры, может быть и дополнительная ценность. Зачастую именно ученики поддерживают учителя, потому что давно прошли те времена, когда учитель просто стоял у доски и излагал факты. Сегодня роль учителя скорее заключается в том, чтобы создавать возможности для обучения, вести учеников по пути получения знаний.

Например, мир инфотехнологий, если к использованию его возможностей подходить с умом, позволяет вместе с учениками получить новый, интересный опыт учебной работы.

Осмелюсь предположить, что нынешний учебный год войдет в историю образования Эстонии, и в будущем его будут вспоминать как год начала эпохи цифровых учебников в наших школах.

Именно в этот день учителя мы представим в Таллиннской школе Сюдалинна новые цифровые учебники и прочие цифровые учебные материалы, которые можно будет использовать на уроках совершенно бесплатно.

Для того, чтобы сделать ежедневную работу проще, школьные ранцы легче, учебу интереснее, а образование Эстонии еще более известным, очень рекомендую вам с ними ознакомиться.

Дорогие учителя, так же, как семья и друзья, вы играете очень важную роль в жизни наших ребят.

Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, и за то, что тем самым вы учите их самих относиться к другим с заботой.

Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!

Желаю вам замечательного дня учителя!

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

04.10.2018
В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
Подробнее

Ходорковский: Путин будет раскачивать ситуацию в Балтии

04.10.2018
Путин будет эскалировать конфликты в странах Балтии с помощью маргинальных сил, считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он был особым гостем Рижской конференции-2018 в прошлую пятницу 28 сентября, и дал интервью латвийскому журналу Ir.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-15% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
109,65 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106321001
178,20 €
106,92 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Министр образования Майлис Репс поздравляет с Днем учителя: вы играете очень важную роль в жизни наших ребят!

05.10.2018
Министр образования и науки Майлис Репс желает всем учителям хорошего Дня учителя: "Спасибо вам за ту заботу, с которой вы относитесь детям, которой вы учите их. Спасибо за то, что наши дети окружены вашим вниманием и научены нужным вещам!":
Подробнее

Райнер Вакра: Таллинн — не Флоренция, Ватикан или Венеция. Для сбора туристического налога время еще не пришло

05.10.2018
Уже с весны власти Таллинна говорят о том, что средства, которые могли бы поступать в городскую казну, утекают сквозь пальцы: ”Хм…что, если ввести новый налог? Местных жителей это не расстроит, а деньги потекут ручьем…” Подумано — сделано. Уже можно заметить, как подготавливается почва и постепенно делаются попытки настроить общественное мнение в пользу туристического налога. Правда, пока безрезультатно. В этой статье я приведу аргументы, почему на сегодняшний день этот налог — плохая идея.
Подробнее

Квадратура круга: как обеспечить автостоянкой всех жителей многоквартирного дома на придомовой территории?

05.10.2018
Говорят, какой-то библейский персонаж накормил одним хлебом не то сорок человек, не то еще более многочисленную толпу. В анекдоте на эту тему говорилось: ”Вполне возможно, накормил. Вот только в Библии не сказано, наелись ли они…”, пишет в "МК-Эстонии" доктор экономических наук Владимир Вайнгорт.
Подробнее

Названы имена "семерых хакеров из ГРУ". Что мы о них знаем?

04.10.2018
В четверг спецслужбы США обнародовали имена семерых россиян, которых они подозревают в организации многочисленных хакерских атак по всему миру. Британия и Нидерланды также заявили, что зафиксировали незаконную деятельность российской военной разведки.
Подробнее

РАССКАЖИТЕ, посещаете ли вы Medicum и что думаете о снижении доступности услуг врачей-специалистов в Ласнамяэ?

04.10.2018
В начале недели как гром среди ясного неба грянула новость о том, что в связи с окончанием срока действия договора с Больничной кассой в Medicum прекращается запись к некоторым врачам-специалистам, а количество номерков к оставшимся существенно снизится.
Подробнее