Министр образования Майлис Репс поздравляет с Днем учителя: вы играете очень важную роль в жизни наших ребят!

Дорогие учителя!

Сегодняшний праздничный день — ваш день!

Сегодня во многих школах уроки ведут старшие ученики, те, кто скоро станет выпускниками.

Вы долгие годы вдохновляете их, ведете за собой, служите им примером.

Вы годами делились с ними знаниями и мудростью, утешали их и давали надежду.

Вы были рядом в моменты радости и триумфа.

Все это продолжится в понедельник, когда начнется новая школьная неделя. Сегодня — немного другой день.

Постарайтесь сегодня порадоваться своей работе с немного иной точки зрения — наслаждайтесь свободой и, возможно, позвольте себе немного озорства.

На самом деле у этой смены ролей, помимо удовольствия от веселой игры, может быть и дополнительная ценность. Зачастую именно ученики поддерживают учителя, потому что давно прошли те времена, когда учитель просто стоял у доски и излагал факты. Сегодня роль учителя скорее заключается в том, чтобы создавать возможности для обучения, вести учеников по пути получения знаний.

Например, мир инфотехнологий, если к использованию его возможностей подходить с умом, позволяет вместе с учениками получить новый, интересный опыт учебной работы.

Осмелюсь предположить, что нынешний учебный год войдет в историю образования Эстонии, и в будущем его будут вспоминать как год начала эпохи цифровых учебников в наших школах.

Именно в этот день учителя мы представим в Таллиннской школе Сюдалинна новые цифровые учебники и прочие цифровые учебные материалы, которые можно будет использовать на уроках совершенно бесплатно.