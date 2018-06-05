05.06.2018, 09:59

Министр образования Майлис Репс ответила на критические вопросы беспокоящихся об электронных уровневых работах

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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Rauno Volmar

”Учительская газета” не раз писала о страстях, разгоревшихся вокруг электронных уровневых работ по математике. Министр науки и образования Майлис Репс решила ответить на переадресованные ей критические вопросы, на которые уже ранее отреагировали эксперты из Минобразования и целевого фонда Innove.

Понимаю беспокойство учителей, которое всегда является спутником перемен и новшеств, вызванных взятием на вооружение цифровых технологий, пишет Майлис Репс.

Разработка и использование нового продукта, среды или услуги всегда были захватывающим вызовом как для самих разработчиков, так и для конечных пользователей. Я и не сомневаюсь, что в самом начале процесса изобретения парового двигателя существовали сомнения в его целесообразности. Мы живём в эпоху, когда на улицах появляются беспилотные автомобили и автобусы. Сейчас тоже возникают сомнения в их надёжности, безопасности и нужности.

Разработка электронных тестов началась уже более трёх лет назад. Уровневые работы являются средством сканирования эффективности преподавания и учёбы. Они дают учащимся и учителям обратную связь относительно того, нужно ли что-то менять и если да, то что именно. К сожалению, родители и учителя до сих пор жалуются, что уровневые работы воспринимаются в школе как небольшой экзамен, при помощи которого пытаются ”мотивировать” школьников лучше учиться.

Очевидно, это и есть причина, по которой к уровневым работам относятся как к источнику стресса. Подобный образ мыслей сопровождается ещё несколькими вещами (например, поиском ошибок и виновников), которые, к сожалению, не способствуют созданию и апробированию чего-то нового.

Уровневая работа не является экзаменом, к которому учеников надо натаскивать! Когда все это поймут, то напряжение исчезнет.

Верно и то, что все знания и умения невозможно оценить в цифровом формате, равно как и невозможно оценить все умения в письменном виде на бумаге. Уровневые работы учителя и учёные составляют сообща ради оценивания определённых навыков. Это позволяет сформировать представление об учебном процессе. Электронные уровневые работы уменьшают нагрузку педагогов и школ при проведении работ, а также предоставляют дополнительные возможности для анализа данных, который было бы невозможно сделать на бумаге.

ТОП

После проведения уровневых работ целевой фонд Innove получает от учителей обратную связь, на основе которой вносятся содержательные или технические изменения. Мы готовы и впредь улучшать работы. В уровневых работах по математике было изменено написание математических выражений. По желанию крупных школ, на страницы просмотра результатов была добавлена возможность добавлять и сортировать данные не только по классам, но и по именам преподавателей. Результаты письменных работ можно просматривать в том числе и по аспектам и т.д.
Мы заинтересованы в обратной связи от учителей. Так мы получим самую честную, непосредственную и аутентичную информацию об эксплуатации системы пользователями, имеющими очень разный опыт. Ключевыми понятиями при использовании новых сред является их функциональность, а также приумножение опыта, сопутствующее их использованию.

Кроме учителей, ценную обратную связь дают и учащиеся. Мы должны учитывать то, что их компетентность в сфере цифровых технологий растёт, а проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться пару лет назад, уже решены, однако впереди нас ждут уже другие. Быстро меняющийся мир требует умения адаптироваться.

Министерство в курсе проблем, связанных с электронными уровневыми работами. Мы тщательно отслеживаем обратную связь и всегда открыты для конструктивных предложений. В настоящее время учёные и эксперты занимаются развитием электронных уровневых работ и поиском лучших решений. В ближайшее время ожидается новая информация относительно доработки уровневых работ по математике, которая непременно будет представлена как учителям, так и всем заинтересованным лицам.
Министр образования и науки Майлис Репс

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