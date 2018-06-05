Министр образования Майлис Репс ответила на критические вопросы беспокоящихся об электронных уровневых работах

Очевидно, это и есть причина, по которой к уровневым работам относятся как к источнику стресса. Подобный образ мыслей сопровождается ещё несколькими вещами (например, поиском ошибок и виновников), которые, к сожалению, не способствуют созданию и апробированию чего-то нового.

Уровневая работа не является экзаменом, к которому учеников надо натаскивать! Когда все это поймут, то напряжение исчезнет.

Верно и то, что все знания и умения невозможно оценить в цифровом формате, равно как и невозможно оценить все умения в письменном виде на бумаге. Уровневые работы учителя и учёные составляют сообща ради оценивания определённых навыков. Это позволяет сформировать представление об учебном процессе. Электронные уровневые работы уменьшают нагрузку педагогов и школ при проведении работ, а также предоставляют дополнительные возможности для анализа данных, который было бы невозможно сделать на бумаге.

После проведения уровневых работ целевой фонд Innove получает от учителей обратную связь, на основе которой вносятся содержательные или технические изменения. Мы готовы и впредь улучшать работы. В уровневых работах по математике было изменено написание математических выражений. По желанию крупных школ, на страницы просмотра результатов была добавлена возможность добавлять и сортировать данные не только по классам, но и по именам преподавателей. Результаты письменных работ можно просматривать в том числе и по аспектам и т.д.

Мы заинтересованы в обратной связи от учителей. Так мы получим самую честную, непосредственную и аутентичную информацию об эксплуатации системы пользователями, имеющими очень разный опыт. Ключевыми понятиями при использовании новых сред является их функциональность, а также приумножение опыта, сопутствующее их использованию.

Кроме учителей, ценную обратную связь дают и учащиеся. Мы должны учитывать то, что их компетентность в сфере цифровых технологий растёт, а проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться пару лет назад, уже решены, однако впереди нас ждут уже другие. Быстро меняющийся мир требует умения адаптироваться.

Министерство в курсе проблем, связанных с электронными уровневыми работами. Мы тщательно отслеживаем обратную связь и всегда открыты для конструктивных предложений. В настоящее время учёные и эксперты занимаются развитием электронных уровневых работ и поиском лучших решений. В ближайшее время ожидается новая информация относительно доработки уровневых работ по математике, которая непременно будет представлена как учителям, так и всем заинтересованным лицам.

Министр образования и науки Майлис Репс