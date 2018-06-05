Министр образования Майлис Репс ответила на критические вопросы беспокоящихся об электронных уровневых работах

”Учительская газета” не раз писала о страстях, разгоревшихся вокруг электронных уровневых работ по математике. Министр науки и образования Майлис Репс решила ответить на переадресованные ей критические вопросы, на которые уже ранее отреагировали эксперты из Минобразования и целевого фонда Innove.
Понимаю беспокойство учителей, которое всегда является спутником перемен и новшеств, вызванных взятием на вооружение цифровых технологий, пишет Майлис Репс.
Разработка и использование нового продукта, среды или услуги всегда были захватывающим вызовом как для самих разработчиков, так и для конечных пользователей. Я и не сомневаюсь, что в самом начале процесса изобретения парового двигателя существовали сомнения в его целесообразности. Мы живём в эпоху, когда на улицах появляются беспилотные автомобили и автобусы. Сейчас тоже возникают сомнения в их надёжности, безопасности и нужности.
Разработка электронных тестов началась уже более трёх лет назад. Уровневые работы являются средством сканирования эффективности преподавания и учёбы. Они дают учащимся и учителям обратную связь относительно того, нужно ли что-то менять и если да, то что именно. К сожалению, родители и учителя до сих пор жалуются, что уровневые работы воспринимаются в школе как небольшой экзамен, при помощи которого пытаются ”мотивировать” школьников лучше учиться.