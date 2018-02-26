Министр образования Эстонии об объеме и смысле домашних заданий

По мнению министра образования и науки Эстонии, дебаты на тему необходимости домашних заданий выявили наличие весомых аргументов как за, так и против них. Майлис Репс пишет на страницах ”Учительской газеты”, что когда речь идет об учебе дома, то сталкиваются два непримиримых противоречия — перезагруженность школьного дня и необходимость приобретения знаний. ”Важно найти золотую середину”, — считает глава Минобрнауки.

Волки сыты…

Верю, что нам удастся выстроить учебный процесс таким образом, чтобы успеваемость наших учеников не то что не упала, а наоборот возросла. При этом большинство учебной работы должно быть сделано в школе, чтобы оставалось больше свободного времени после неё. Для начала как раз и стоит выяснить, что ученикам стоит задавать на дом, и что из задаваемого можно было бы сделать в течение учебного дня.

В случае, если большая часть заданий в рабочих тетрадях и учебниках остается на дом, а иногда дома приходится разучивать даже новые темы, то неизбежно возникает вопрос, что же тогда делалось на уроках?

Вынуждена согласиться с выраженным в социальных СМИ мнением Тоомаса Круузимяги, что нужно заниматься выявлением причин, а не следствием, коим большой объем домашних заданий и является. Другими словами, мы должны проанализировать, что ученики делают на уроках, каковы возможности учителей в рамках учебной программы и при их нагрузке, а также какие методы наилучшим образом подходят для рассмотрения тех или иных тем. Ждем от учителей инновационных решений и новаторских методов преподавания, напоминая при этом, что наши учебные программы довольно объемные и их выполнение все-таки обязательно. Поэтому нам и придется пересмотреть предметные программы.

Также стоит начать гораздо шире подходить к проблеме домашних заданий, не ограничиваясь одним лишь выполнением упражнений из учебника. Чтение книг будет всегда являться внешкольной обязанностью учеников, однако домашним заданием можно было бы считать в том числе и написание исследовательских работ, выполнение самостоятельных проектов, а также групповые занятия. Это задания, имеющие добавочную ценность, и которые можно было бы выполнять после школы. Выполняемая в школе работа должна обеспечивать базовыми знаниями, с помощью которых учащиеся могли бы выполнять проекты практического характера после учебного дня.

Дополнительная учеба в школе

Для того, чтобы все ученики все-таки приобретали знания и усваивали пройденные на уроке темы, было бы разумно взвесить необходимость продления учебного дня за счет дополнительных уроков. Благодаря этому помощники учителей могли бы оказать помощь нуждающимся в ней ученикам. Поскольку педагоги пользуются различными методами преподавания, то именно помощники учителей могли бы стать теми специалистами, с помощью которых домашние задания выполнялись бы более эффективно.

Однако при этом следовало бы подумать и над тем, как выстроить школьный день так, чтобы хватало времени для занятий по интересам и чтобы учащиеся не скучали.

Мне приходилось выслушивать критику, будто при уменьшении объема домашних заданий дети будут лишены даже той минимальной ответственности, которая лежит на них сейчас. Во-первых, домашние задания никогда полностью не исчезнут. Во-вторых, задания другого типа даже увеличат меру ответственности учеников.

Если в качестве домашнего задания учащихся попросить исследовать свою родословную, то вероятность списывания друг с друга будет стремиться к нулю. К тому же, много ли тех родителей, которые вместо оказания помощи при выполнении домашней работы машут рукой и подсказывают правильные ответы, а то и сами выполняют большую часть работы? Поскольку учитель не в состоянии это проконтролировать, то максимум, что он может, так это начать сомневаться в усвоении учеником темы. При этом ему будет трудно найти дополнительное время для оказания ему помощи.

И напротив, когда ученик будет проходить эти темы под руководством помощника учителя, то будет возможность держать процесс под контролем, дабы убедиться в правильности понимания учащимся материала. В то же время учеба не перестанет быть сферой ответственности самого школьника.

Переосмыслив значение домашних заданий и перестроив учебный день, мы смогли бы создать для детей лучшие условия для учебы. При этом не менее важными темами продолжают оставаться вес школьных ранцев и обеспечение всем необходимым для выполнения домашних заданий.

К сожалению, в Эстонии много детей, чьи стремления либо не находят поддержки, либо родители которых даже при наличии желания не в состоянии обеспечить их всем необходимым для учебы. Для таких молодых людей важно иметь возможность учиться и проводить время именно в школе, при поддержке учителей.