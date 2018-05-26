Министр обращает внимание, что в лесах Эстонии возросла пожароопасность

Глава МВД Андрес Анвельт обращает внимание жителей Эстонии на то, что в хорошую погоду возрастает пожароопасность в лесах. Уже второй день полыхает земля на полигоне Пала в волости Куусалу, пламя охватило территорию в 50 гектаров.

В поселке Конью в волости Тойла горит торф, также спасатели тушат еще один пылающий гектар в нарвском лесничестве. За последние сутки спасателям удалось ликвидировать пожар в волости Рапла, который угрожал лесу. За прошедшие 24 часа было совершено 12 вызовов в связи с возгораниями ландшафта и лесов.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сейчас пожар может разгореться из-за маленькой искры. Разведение открытого огня на природе запрещено, и даже от разжигания костров на специальных площадках RMK (Центр управления государственными лесами Эстонии) стоит воздержаться.