26.05.2018, 20:30

Министр обращает внимание, что в лесах Эстонии возросла пожароопасность


rus.delfi.ee
EST
Andres Anvelt
Siseminister Andres AnveltFoto: Ilmar Saabas

Глава МВД Андрес Анвельт обращает внимание жителей Эстонии на то, что в хорошую погоду возрастает пожароопасность в лесах. Уже второй день полыхает земля на полигоне Пала в волости Куусалу, пламя охватило территорию в 50 гектаров.

В поселке Конью в волости Тойла горит торф, также спасатели тушат еще один пылающий гектар в нарвском лесничестве. За последние сутки спасателям удалось ликвидировать пожар в волости Рапла, который угрожал лесу. За прошедшие 24 часа было совершено 12 вызовов в связи с возгораниями ландшафта и лесов.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сейчас пожар может разгореться из-за маленькой искры. Разведение открытого огня на природе запрещено, и даже от разжигания костров на специальных площадках RMK (Центр управления государственными лесами Эстонии) стоит воздержаться.

”На природу, конечно же, можно поехать, но необходимо продумать, где оставить машину или ATV. Сделать это нужно подальше от лесов или же идти пешком. С собой возьмите, например, чай в термосе, а вместо гриля — ту еду, которую не нужно будет готовить на природе”, — сказал Анвельт.

За последние сутки всего у спасателей было 32 вызова на пожар, причиной которого стал костер, разведенный на улице. Согласно прогнозам, сухая и жаркая погода продлится как минимум до вторника.

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