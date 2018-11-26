Министр обороны Юри Луйк: полномасштабный военный конфликт на Украине может разразиться в любую минуту

Министр обороны Юри Луйк констатировал, что вчерашний военно-морской конфликт в Керченском проливе и в Азовском море очередной акт агрессии России против Украины, для разрешения которого международное сообщество должно немедленно предпринять шаги.
По словам министра обороны Юри Луйка, ситуация является опасной; полномасштабный военный конфликт может разразиться в любую минуту. Поэтому Европейский Союз должен ввести против России дополнительные санкции и отправить в регион международных наблюдателей.
Луйк сказал, что Россия уже с момента завершения строительства незаконного Керческого моста препятствовала проходу торговых судов в направлении портов Мариуполя и Бердянска, а теперь перешла к полномасштабной морской блокаде. Кроме того, были атакованы военные суда Украины. И то и другое является явными актами агрессии.
Россия резко взвинчивает напряжение в связи с предстоящими президентскими выборами на Украине и стремится в этом регионе взять под контроль территориальные воды Украины. Возможно, что существует намерение захватить дополнительные украинские земли, особенно в районе Мариуполя, — заявил Луйк.