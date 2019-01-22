22.01.2019, 15:20

Министр обороны Юри Луйк отправился с визитом в Мали

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Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajatele
Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajateleFoto: Ardi Hallismaa

Министр обороны Юри Луйк отправился с визитом в Мали на встречу с заместителем руководителя миротворческой миссией ООН и служащими там эстонскими военнослужащими.

Министр обороны Юри Луйк встретится во время визита с заместителем руководителя многопрофильной комплексной миссией ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) Джоанной Адамсон и военачальником миссии — генерал-лейтенантом Деннисом Джилленспорром.

Министр обороны Юри Луйк посетит также эстонских военнослужащих, задействованных в операции ”Бархан”, чтобы ознакомиться с их задачами и оперативной зоной. Кроме того, Луйк встретится с командующим миссией Европейского Союза в Мали (EUTM) — бригадным генералом Питером Мировом.

Участие Эстонии не ограничивается только руководимой Францией операцией ”Бархан” в Мали: кроме того, два эстонских штабных офицера откомандированы в миротворческую миссию ООН MINUSMA, а эстонские инструкторы и штабные офицеры участвуют в миссии Европейского Союза по обучению вооруженных сил Мали (EUTM).

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