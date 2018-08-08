Министр обороны Юри Луйк: испанские истребители ПВО отстранены от участия в миссии

"Речь идет о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте. Самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося, чем Силы обороны сейчас активно занимаются", — сказал Луйк.

"До прояснения ситуации испанские истребители противовоздушной обороны отстранены от миссии. Я также дал распоряжение о приостановке всех военных тренировочных полетов до выяснения обстоятельств. Миссия противовоздушной обороны, разумеется, продолжается", — сообщил министр обороны.