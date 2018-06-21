21.06.2018, 19:50

Министр обороны вручил удостоверения новоиспеченным преподавателям гособороны

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rus.delfi.ee
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Министр обороны вручил удостоверения новоиспеченным преподавателям гособороны
Фото: Министерство обороны

Министр обороны Юри Луйк вручил вчера удостоверения выпускникам курсов преподавателей государственной обороны и поблагодарил их за приверженность делу, сообщает Министерство обороны.

По словам Луйка, быть преподавателем государственной обороны подразумевает, прежде всего, новые вызовы и возможности.

„Вы первые, с кем встречаются молодые люди, отвечая на вопросы на тему государственной обороны, и именно вам открывается возможность ответить на один из основных вопросов современных юношей и девушек — почему важно участвовать в обороне государства”, — отметил Луйк.

Министр обороны подчеркнул значение гражданской сознательности молодежи и формирования готовности к защите Эстонии в случае возникновения такой необходимости. „Важно понимание того, что государственная оборона является общей задачей всего общества”, — сказал Луйк.

По словам Луйка, знания в области государственной обороны предоставляют молодым людям возможность получить обзор службы и карьеры в Силах обороны.

„Ясно, что далеко не все ваши будущие ученики станут военнослужащими или кайтселийтчиками, но знания в области государственной обороны помогут им понять многие другие процессы как в нашем обществе, так и в мире”, — заметил Луйк.

„Мудрый народ с высокой готовностью к защите своего государства является лучшей сдерживающей силой”, — считает министр обороны Луйк.

Знания, необходимые для преподавания государственной обороны в качестве факультативного предмета в гимназиях и профтехучилищах, обрели 17 человек, среди которых есть работники безопасности, военнослужащие сил обороны, члены Кайтселийта, педагоги и студенты.

Выпускники курсов усвоили знания по таким темам как организация государственной обороны, политика в сфере безопасности и обороны, внутренняя безопасность Эстонии, а также современные кризисы и вооруженные конфликты. Участники курсов осваивали дидактику, военную педагогику, а также прошли практику преподавателя государственной обороны и лагерные сборы.

ТОП

Курсы обучения преподавателей государственной обороны организует Министерство обороны совместно с Таллиннским университетом.

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