29.11.2018, 21:20

Министр обороны вручил награды людям, внесшим заметный вклад в государственную оборону

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Министр обороны вручил награды людям, внесшим заметный вклад в государственную оборону
Foto: Pressimaterjal, Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк вручил, в зале Министерства обороны, на церемонии, посвященной годовщине Освободительной войны, знаки отличия людям, внесшим заметный вклад в государственную оборону.

Министр обороны Юри Луйк отметил в своей речи, что, с точки зрения развития государственной обороны в целом, важен вклад каждого человека и в каждую область деятельности.

"Ваша работа и вклад достойны признания, и служение Эстонскому государству вместе с вами дарит чистую радость”, — заявил Луйк и добавил, что торжественности празднованию годовщины со дня начала Освободительной войны придает также выражение благодарности нашим людям.

"Наши предшественники мудро воспользовались возможностью создания Эстонского государства. Наша задача заключается в том, чтобы более никогда нам не пришлось ждать возможности создания этого государства заново”, — отметил Луйк.

Среди 62 награжденных было много людей, внесших свой вклад в продвижение двухстороннего оборонного сотрудничества между Эстонией и каким-либо иностранным государством, в создание управления кибервойсками, в развитие государственной оборонной инфраструктуры, международного оборонного сотрудничества, в развитие и функционирование системы оценки состояния здоровья военнообязанных лиц.

Высшую награду — Крест за заслуги 1-го класса Министерства обороны — был вручен генералу Рихо Террасу за выдающийся и значительный вклад в развитие государственной обороны Эстонии на посту командующего Силами обороны.

Креста за заслуги 2-го класса Министерства обороны удостоился подполковник Марк Пауль Аттрилл за выдающиеся заслуги в деле налаживания работы штабного элемента НАТО в Эстонии с 2015 года, а также за поддержку подготовки, необходимой для переброски союзников по НАТО.

Крест за заслуги 2-го класса был вручен также капитану-лейтенанту Гэри Ли Бруксу за выдающийся вклад в развитие двухстороннего оборонного сотрудничества между Эстонией и Великобританией.

Знак отличия 3-го класса за существенный вклад в создание управления кибервойсками был вручен Михкелю Тикку, полковнику Андресу Хаирку и майору Сильверу Андре.

Врачи Катрин Петерсон, Маргит Кивасте и Трийну-Мари Отс удостоились золотого нагрудного знака за выдающийся вклад в развитие и функционирование системы оценки состояния здоровья военнообязанных лиц.

Крестом за заслуги от Министерства обороны награждаются лица, заметный личный вклад которых способствовал развитию обороны Эстонии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 млн евро

29.11.2018
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Наркопаника среди столичных гимназистов: школьники распространяли поддельное письмо, в котором пугали школы наркорейдом

29.11.2018
Учащиеся одной из школ в центре Таллинна начали распространять в социальной сети поддельное заявление полиции, будто бы полиция придет в школы брать пробы мочи.
Подробнее


Уличенные в фальсификации производители: мясо птицы попало в фарш по ошибке, этих товаров уже нет в продаже

29.11.2018
Попавшиеся на фальсификации пищевого продукта предприятия занимаются выяснением обстоятельств и дали Ветеринарно-пищевому департаменту (VTA) объяснения по делу. Фарш с содержанием куриного мяса и без соответствующей отметки отозван из продажи.
Подробнее



-7% Meeste käekell Tommy Hilfiger TH1791465
189,- €
175,77 €
Meeste käekell Lorus RM322EX9
125,- €
Meeste käekell Lorus RM303EX9
130,- €
Meeste käekell Lorus RH913GX9
85,- €
Meeste käekell Lorus RM303EX9
130,- €
Meeste käekell Lorus RH919JX9
85,- €

Полиция предупреждает: русскоговорящие мошенники пытаются получить доступ к вашему компьютеру или банковскому счету

29.11.2018
Идаская префектура полиции в социальной сети предупреждает людей о телефонных звонках на русском языке, в которых сообщают о миллионном выигрыше или предлагают выгодную возможность заработать денег из дома.
Подробнее


Марина Кальюранд: как низко могут пасть сторонники EKRE? До уровня нашистов или еще ниже?

29.11.2018
Бывшему послу Эстонии в России Марине Кальюранд (Социал-демократическая партия) насилие на митинге EKRE напомнило то, как на нее напали в Москве члены молодежного движения "Наши" в апреле 2007 года.
Подробнее


ФОТО: Ночью в Ласнамяэ был задержан мужчина с гранатой

29.11.2018
Читатель Delfi Виктор прислал фотографии, сделанные в ночь со среды на четверг на улице Паэ в Ласнамяэ. Он предположил, что там произошел захват преступника отрядом спецназа. Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что полицейские задержали мужчину с гранатой.
Подробнее