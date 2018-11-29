Министр обороны вручил награды людям, внесшим заметный вклад в государственную оборону

Министр обороны Юри Луйк отметил в своей речи, что, с точки зрения развития государственной обороны в целом, важен вклад каждого человека и в каждую область деятельности.

"Ваша работа и вклад достойны признания, и служение Эстонскому государству вместе с вами дарит чистую радость”, — заявил Луйк и добавил, что торжественности празднованию годовщины со дня начала Освободительной войны придает также выражение благодарности нашим людям.

"Наши предшественники мудро воспользовались возможностью создания Эстонского государства. Наша задача заключается в том, чтобы более никогда нам не пришлось ждать возможности создания этого государства заново”, — отметил Луйк.

Среди 62 награжденных было много людей, внесших свой вклад в продвижение двухстороннего оборонного сотрудничества между Эстонией и каким-либо иностранным государством, в создание управления кибервойсками, в развитие государственной оборонной инфраструктуры, международного оборонного сотрудничества, в развитие и функционирование системы оценки состояния здоровья военнообязанных лиц.

Высшую награду — Крест за заслуги 1-го класса Министерства обороны — был вручен генералу Рихо Террасу за выдающийся и значительный вклад в развитие государственной обороны Эстонии на посту командующего Силами обороны.