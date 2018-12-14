Министр обороны вручил медали за участие в международной миссии

Министр обороны Луйк поблагодарил военнослужащих за службу и подчеркнул, что их служба была важна как для людей, проживающих в кризисных регионах, так и для Эстонии, поскольку именно благодаря этому мы поддерживаем крепкие союзнические связи. Луйк сказал, что находящиеся в Эстонии подразделения НАТО являются частью солидарности союзников, которую представляют также и наши воины в далеких очагах напряженности, и, таким образом, международные миссии являются непосредственной частью обороны Эстонии.

”Обретенный в операциях практический опыт имеет неоценимое значение для защиты Эстонского государства”, — сказал Луйк. ”Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала”.

”Мне приятно видеть в этом зале знакомые мне лица, поскольку многие из вас служат в Силах обороны уже продолжительное время, и со многими я имел возможность встретиться пару месяцев тому назад в Кабуле”, — сказал министр обороны. ”Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат — лучший солдат в мире”.