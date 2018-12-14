Министр обороны вручил медали за участие в международной миссии

Министр обороны Юри Луйк вручил в Министерстве обороны медали за участие в международной миссии около 140 военнослужащим Сил обороны, участвовавшим в этом году в зарубежных операциях.
Министр обороны Луйк поблагодарил военнослужащих за службу и подчеркнул, что их служба была важна как для людей, проживающих в кризисных регионах, так и для Эстонии, поскольку именно благодаря этому мы поддерживаем крепкие союзнические связи. Луйк сказал, что находящиеся в Эстонии подразделения НАТО являются частью солидарности союзников, которую представляют также и наши воины в далеких очагах напряженности, и, таким образом, международные миссии являются непосредственной частью обороны Эстонии.
”Обретенный в операциях практический опыт имеет неоценимое значение для защиты Эстонского государства”, — сказал Луйк. ”Наше государство не столь велико, чтобы содержать экспедиционную армию, поэтому весь усвоенный в ходе участия в миссиях опыт является частью развития независимого оборонного потенциала”.
”Мне приятно видеть в этом зале знакомые мне лица, поскольку многие из вас служат в Силах обороны уже продолжительное время, и со многими я имел возможность встретиться пару месяцев тому назад в Кабуле”, — сказал министр обороны. ”Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат — лучший солдат в мире”.
В связи с добавлением в этом году двух новых операций — в Мали и Афганистане — количество удостоенных медали за участие в международной миссии было наибольшим за все время. Медаль участника международной военной операции получили военнослужащие, принимавшие участие в миссиях в Ливане, Мали, Афганистане, Ираке и Израиле.
Кроме того, военнослужащие, неоднократно участвовавшие в военных операциях, получили медали, на ленте которых имеется отметка с цифрой, указывающей на количество операций, в которых они участвовали. Наиболее опытные из них участвовали в миссиях в девятый, шестой и пятый раз.
В конце церемонии пехотный отряд, участвовавший в миротворческой миссии в Ливане, передал пожертвование представителю фонда Carol Illenzeer в поддержку детей раненых или павших ветеранов.