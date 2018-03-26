Министр обороны Великобритании пообещал в Таллинне вплотную заняться сомнительным российским имуществом

Сегодня в Таллинне состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и министра обороны Эстонии Юри Луйка.

На встрече министры обсуждали двусторонние сотрудничество, предстоящий саммит НАТО, миссии в Афганистане и других странах.

Delfi спросил у британского министра, планируют ли они предпринять реальные шаги в отношении находящегося в Великобритании сомнительного российского имущества, и получил ответ, что правительство как раз сейчас обсуждает возможные веры. ”В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы, — сказал Уильямсон. — Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги”.

Юри Луйк в свою очередь подчеркнул, что правительство Эстонии всецело доверяет Британии в вопросе ”дела Скрипаля”. ”Эстония — вместе со своим союзником Великобританией как в радости, так и в горе, — сказал Луйк. — Эстония осуждает незаконное использование силы со стороны России в Солсбери, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы всецело доверяем проведенному Британией расследованию и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность”.

Как сообщает Коммуникационное бюро правительства, с Уильямсоном встретился и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который поблагодарил Соединённое Королевство за значительный вклад в коллективную оборону НАТО в Эстонии, а также обещал полную поддержку в расследовании атаки в Солсбери и планировании дальнейших шагов.

Уильямсон прибыл в Эстонию для посещения крупнейшей зарубежной миссии Соединенного Королевства. В рамках усиленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence — eFP) в Эстонии проходят службу 900 британских военнослужащих. В апреле в рамках eFP в Эстонию прибудут четыре многоцелевых вертолета Lynx, которые в начале мая 2018 года примут участие в военных учениях Siil (”Ёж”). В 2019 году Соединенное Королевство возьмет на себя оборону воздушного пространства НАТО с авиабазы в Эмари. Ранее Соединённое Королевство участвовало в обеспечении неприкосновенности воздушных границ четыре раза, в последний раз — в 2016 году. Великобритания была первой страной, которая после решения об увеличении присутствия войск союзников в странах Балтии, принятого на Саммите альянса в Варшаве летом 2016 года, направила своих военнослужащих в состав батальона НАТО.

По словам премьер-министра, Эстония и Соединенное Королевство одинаково понимают политику сдерживания, а Великобритания сыграла важную роль в успешности eFP. ”Крайне важно, чтобы на следующем саммите НАТО было уделено самое пристальное внимание eFP и условиям его развертывания”, — подчеркнул Ратас.

Премьер-министр Эстонии и министр обороны Великобритании обсудили также атаку с применением нервно-паралитического газа в Солсбери. По заверению Ратаса, Эстония решительно осуждает подобное преступное нарушение международного порядка, полностью доверяет Великобритании в оценке, данной произошедшим событиям, и будет пристально следить за ходом следствия.

В ходе встречи собеседники обсудили взаимное сотрудничество в рамках зарубежных операций. В июне Эстония совместно с Великобританией увеличит свое присутствие в Афганистане на 40 кадровых военных. Оба государства планируют присоединиться к французской военной операции ”Бархан” в Мали.

Сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере обороны началось еще в годы Освободительной войны. Сегодня оба государства объединяет длительный опыт сотрудничества в Афганистане. Совместные проекты были осуществлены военно-морскими и военно-воздушными силами, а также в сфере военной медицины. Британские специалисты внесли свой вклад как в работу Балтийского оборонного колледжа, так и Центра кибербезопасности НАТО.

В воскресенье Гэвин Уильямсон вместе с министром обороны Эстонской Республики Юри Луйком посетил военный городок в Тапа.