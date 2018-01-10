Министр обороны предлагает назначить командующим Силами обороны Мартина Херема

Министр обороны Юри Луйк предлагает правительству назначить командующим Силами обороны Мартин Херема, который сейчас является бригадным генералом в генштабе Сил обороны. Как сообщает Министерство обороны, он вступил бы в новую должность с 5 декабря.

Луйк считает, что Мартин Херем (44) имеет навыки и личностные качества, необходимые для того, чтобы быть лучшим кандидатом на должность командующего Силами обороны.

Херем принял предложение министра, и готов нести ответственность и нагрузку, связанные с должностью.