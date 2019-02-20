Министр обороны поблагодарил волонтеров за вклад в государственную оборону

Министр обороны Юри Луйк поведал в своей благодарственной речи волонтерам, что свободная воля и следующее за ней дело представляют собой великую и могучую силу, поскольку необходимые порыв и воодушевление происходят из внутренней потребности человека, его ценностей, установок, убеждений и, в самом широком плане, заботы.

В своей речи министр обороны отдельно подчеркнул значение обучения в сфере государственной обороны, и, в широком понимании, значение просвещения молодежи.

„Отношение каждого человека к государству и государственной обороне в существенной степени формируют именно те убеждения, которые он получает в семье и школе. Для Эстонии важно, чтобы все дети и подростки имели возможность как можно больше узнать о своем государстве и его защите”, — сказал Луйк.

Креста Министерства обороны за заслуги III класса был удостоен младший лейтенант Марек Нисума из Таллиннской дружины Кайтселийта за свою самоотверженную деятельность на поприще преподавателя государственной обороны и члена кайтселийта. Нисума был одним из первых преподавателей государственной обороны, помощником командира роты Кайтселийта, инструктором по выживанию и преподавателем гражданской обороны.