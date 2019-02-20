Министр обороны поблагодарил волонтеров за вклад в государственную оборону

Благодарности Министерства обороны удостоились в этом году, прежде всего, волонтеры, занимающиеся обучением молодежи в области государственной обороны, — как преподаватели государственной обороны, так и инструкторы Кайтселийта и его молодежных организаций.
Министр обороны Юри Луйк поведал в своей благодарственной речи волонтерам, что свободная воля и следующее за ней дело представляют собой великую и могучую силу, поскольку необходимые порыв и воодушевление происходят из внутренней потребности человека, его ценностей, установок, убеждений и, в самом широком плане, заботы.
В своей речи министр обороны отдельно подчеркнул значение обучения в сфере государственной обороны, и, в широком понимании, значение просвещения молодежи.
„Отношение каждого человека к государству и государственной обороне в существенной степени формируют именно те убеждения, которые он получает в семье и школе. Для Эстонии важно, чтобы все дети и подростки имели возможность как можно больше узнать о своем государстве и его защите”, — сказал Луйк.
Креста Министерства обороны за заслуги III класса был удостоен младший лейтенант Марек Нисума из Таллиннской дружины Кайтселийта за свою самоотверженную деятельность на поприще преподавателя государственной обороны и члена кайтселийта. Нисума был одним из первых преподавателей государственной обороны, помощником командира роты Кайтселийта, инструктором по выживанию и преподавателем гражданской обороны.
Золотые нагрудные знаки Министерства обороны были вручены Яаку Пыльдма за развитие Сакалаской дружины, Аво Рандло за развитие Нарвской дружины, а также подполковнику Расмусу Липпуру, капитану Рейну Лухаоргу, Меэлису Кютту, Андре Хансаару и Меэлису Киви за безупречный труд в качестве преподавателей государственной обороны.
Серебряные нагрудные знаки Министерства обороны получили, в общей сложности, 19 волонтеров за личный вклад в государственную оборону в качестве преподавателей государственной обороны и добровольных организаторов, а также за личную активность в деле развития государственной обороны.
Среди других были также награждены: Анна Калитсун за поддержку украинских военнослужащих во время прохождения ими восстановительного лечения в Эстонии, д-р Куйдо Нымме за укрепление готовности системы здравоохранения к действиям в кризисной ситуации, Индрек Рейсманн — за активный вклад в качестве резервиста и военного спортсмена, а также Эве Тяхте — за большой вклад в развитие организации Кодутютред.
Полный список награжденных Министерством обороны смотрите здесь.