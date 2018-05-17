17.05.2018, 17:20

Министр обороны поблагодарил создательниц приложения для кризисных ситуаций


rus.delfi.ee
EST
Министр обороны поблагодарил создательниц приложения для кризисных ситуаций
Kaitseministeerium

В среду министр обороны Юри Луйк вручил благодарственную грамоту и подарок участницам женской организации Naiskodukaitse, создавшим мобильное приложение ”Ole valmis!” (Будь готов!), которое помогает лучше подготовиться к кризисным ситуациям и несчастным случаям.

”Большое спасибо за то, что вы занялись созданием такого приложения и вложили в это свое время и ресурсы. Ваше приложение — идеальный пример того, насколько ценна для общества готовность добровольно вносить свою лепту в повышение нашей безопасности”,– сказал министр обороны Луйк, выражая благодарность участницам Naiskodukaitse Элизе Яксон, Хелен Аллас и Аве Проос.

Приложение содержит инструкции для действий в различных кризисных ситуациях, например, что делать, если пропало электроснабжение, если вы заблудились в лесу или если нужно оказать первую помощь. Также в нем можно найти информацию о пожарной безопасности и безопасности на воде, природных катаклизмах, сбоях в работе жизненно важных служб, кибербезопасности и различных угрозах безопасности.

Еще одна функция приложения позволяет пользователям увидеть список запасов, позволяющих самостоятельно справиться без помощи неделю дома и в условиях эвакуации, и проверить свой уровень подготовленности запасов.

Приложение также перечисляет различные полезные номера телефонов и дает возможность позвонить по ним напрямую через программу.

Информация, содержащаяся в приложении, собрана с помощью множества партнеров; например, в нем есть часть инструкций к действиям, составленным целевой группой по защите населения, и некоторые материалы, изданные Спасательным департаментом.

На данный момент приложение работает на телефонах с операционной системой Android, и его можно бесплатно загрузить в магазине Google Play. Версия для iOS находится в процессе разработки.

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Информация, содержащаяся в приложении, будет постепенно добавляться и на веб-сайт организации Naiskodukaitse .

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