Министр обороны поблагодарил создательниц приложения для кризисных ситуаций

В среду министр обороны Юри Луйк вручил благодарственную грамоту и подарок участницам женской организации Naiskodukaitse, создавшим мобильное приложение ”Ole valmis!” (Будь готов!), которое помогает лучше подготовиться к кризисным ситуациям и несчастным случаям.

”Большое спасибо за то, что вы занялись созданием такого приложения и вложили в это свое время и ресурсы. Ваше приложение — идеальный пример того, насколько ценна для общества готовность добровольно вносить свою лепту в повышение нашей безопасности”,– сказал министр обороны Луйк, выражая благодарность участницам Naiskodukaitse Элизе Яксон, Хелен Аллас и Аве Проос.

Приложение содержит инструкции для действий в различных кризисных ситуациях, например, что делать, если пропало электроснабжение, если вы заблудились в лесу или если нужно оказать первую помощь. Также в нем можно найти информацию о пожарной безопасности и безопасности на воде, природных катаклизмах, сбоях в работе жизненно важных служб, кибербезопасности и различных угрозах безопасности.

Еще одна функция приложения позволяет пользователям увидеть список запасов, позволяющих самостоятельно справиться без помощи неделю дома и в условиях эвакуации, и проверить свой уровень подготовленности запасов.

Приложение также перечисляет различные полезные номера телефонов и дает возможность позвонить по ним напрямую через программу.