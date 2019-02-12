Министр обороны поблагодарил служивших в Мали эстонских военнослужащих

„Мали — одно из отдаленных мест, где наши солдаты с оружием в руках защищали интересы Эстонии. Сделав такой выбор, мы подтвердили свою принадлежность к единому западному пространству безопасности”, — сказал Луйк на церемонии, прошедшей сегодня в Министерстве обороны.

„Несколько недель назад я посетил Мали: профессионализм, дисциплинированность и общий позитивный настрой военнослужащих Сил обороны Эстонии отмечали все, с кем я встретился в ходе визита”, — заявил Луйк.

Министр обороны отметил, что эстонские военнослужащие участвуют в зарубежных операциях уже на протяжении 24 лет и участие в них стало естественной частью их карьеры.

„Я благодарен всем нашим военным, благодаря отличной службе которых мы смогли убедить наших друзей и союзников внести свой вклад также и в безопасность Эстонии”, — заметил Луйк.