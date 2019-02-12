Министр обороны поблагодарил служивших в Мали эстонских военнослужащих

Министр обороны Юри Луйк отметил заслуги около пятидесяти эстонских военнослужащих, участвовавших в проводившейся в Африке операции ”Бархан”, и вручил им памятные медали за миссию, сообщает Министерство обороны.
„Мали — одно из отдаленных мест, где наши солдаты с оружием в руках защищали интересы Эстонии. Сделав такой выбор, мы подтвердили свою принадлежность к единому западному пространству безопасности”, — сказал Луйк на церемонии, прошедшей сегодня в Министерстве обороны.
„Несколько недель назад я посетил Мали: профессионализм, дисциплинированность и общий позитивный настрой военнослужащих Сил обороны Эстонии отмечали все, с кем я встретился в ходе визита”, — заявил Луйк.
Министр обороны отметил, что эстонские военнослужащие участвуют в зарубежных операциях уже на протяжении 24 лет и участие в них стало естественной частью их карьеры.
„Я благодарен всем нашим военным, благодаря отличной службе которых мы смогли убедить наших друзей и союзников внести свой вклад также и в безопасность Эстонии”, — заметил Луйк.
По словам Луйка, Африканский континент стал тем местом, где наше сотрудничество с Францией переросло в доверительные, характеризующиеся взаимной поддержкой отношения в области обороны. Французские военнослужащие участвуют также в размещенной в Тапа боевой группе НАТО под командованием Соединенного Королевства.
Цель французской антитеррористической операции ”Бархан” заключается в оказании поддержки пяти государствам, расположенным в регионе Сахеля (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад) , в их борьбе с исламскими экстремистами, и таким образом воспрепятствовать незаконной иммиграции в Европу и торговле людьми.
Кроме Эстонии, проведение операции поддерживает и Великобритания, предоставившая свои транспортные вертолеты, и Испания, направившая в этот регион часть подразделения ВВС.
В Республике Мали военнослужащие Сил обороны Эстонии принимают также участие в миротворческой миссии ООН MINUSMA, и в миссии по стабилизации региона Европейского союза EUTM.