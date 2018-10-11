11.10.2018, 18:01

Министр обороны поблагодарил эстонских военнослужащих в Афганистане

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rus.delfi.ee
EST
Министр обороны поблагодарил эстонских военнослужащих в Афганистане
Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк посетил в Афганистане военнослужащих Сил обороны Эстонии, участвующих в руководимой НАТО миссии Resolute Support. Задача эстонского пехотного отряда заключается в обеспечении вооруженной защиты подразделений союзников, консультирующих Силы безопасности Афганистана.

”Эстония является активным членом международного сообщества и готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности, а также в борьбу с терроризмом. Хорошим подтверждением этому является ваша служба здесь, в Афганистане, а также служба ваших братьев по оружию в Мали”, — заявил министр обороны Луйк на встрече с эстонскими военнослужащими.

Министр ознакомился с деятельностью контингента Estpla-27, приняв участие в патрульном рейде в зеленой зоне Кабула. Луйк поблагодарил наших военнослужащих за их вклад в обеспечение безопасности Эстонии и союзников.

”Благодаря вам, кто с честью несет здесь свою службу, а также тем, кто служил здесь раньше, эстонское государство может быть уверено в том, что наши заботы являются также заботами наших союзников”, — заметил Луйк. Министр обороны поблагодарил также близких родственников и семьи наших военнослужащих.

В миссии Resolute Support в Кабуле несут службу 32 эстонских военнослужащих. Кроме того, от Эстонии в Афганистане служат: один штабной офицер в Кабуле, а также занимающийся разминированием отряд саперов и два штабных офицера в северной части страны.

”Я хочу отметить ваш профессионализм и передать вам, что при встрече с руководителями данной миссии я слышал только слова одобрения в отношении навыков и самоотдачи наших солдат”, — сказал министр обороны Луйк.

Служащий в Кабуле эстонский пехотный отряд входит в состав роты Соединенного королевства, которую, кроме Эстонии, составляют также подразделения еще семи государств.

Министр обороны Юри Луйк в ходе своего визита в Афганистан встретился также с президентом Мохаммадом Ашрафом Гани и министром обороны Тариком Шахом Бахрами.

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