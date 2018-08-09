Министр обороны: операция по расследованию инцидента с ракетой будет проходить ”под крышей” НАТО

”От Испании мы ждем очень важной информации, поскольку это их самолет выстрелил ракетой. Естественно, что у Испании есть возможность проверить техническую информацию, получить сведения от пилота и других офицеров, — сказал Луйк Delfi. — Вся эта операция проходит, образно говоря, под крышей НАТО, по его эгидой, поскольку речь идет об операции НАТО. В то же время у НАТО нет отдельных органов, которые занимались бы расследованием подобных инцидентов”.

”С одной стороны это могла быть ошибка пилота. Квалификация этого пилота очень высока, но даже в таких случаях могут происходить ошибки. Также это могла бы быть какая-то техническая неисправность”, — ответил Луйк на вопрос о возможных причинах случившегося.