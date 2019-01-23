Министр обороны Луйк встретился со своим малийским коллегой, а также с руководителями миссий Европейского Союза и ООН

Министр встретился также с малийскими руководителями миссий MINUSMA и EUTM Европейского Союза и ООН, и подчеркнул, что эстонские военнослужащие действуют в Мали вместе с союзниками во имя общей цели. "Кроме обеспечения стабильности и безопасности Мали мы участвуем в обеспечении, в более широком плане, международной безопасности, а также безопасности Эстонии", — заявил Луйк. Юри Луйк встретился, кроме того, с эстонскими военнослужащими, участвующими в миссиях EUTM в Мали и MINUSMA, и поблагодарил их за существенный вклад в обеспечение безопасности Мали.

На встрече с заместителем руководителя миротворческой миссии ООН MINUSMA Джоанной Адамсон Юри Луйк выразил соболезнования по поводу гибели десяти миротворцев в результате нападения террористов, произошедшего в воскресенье, в северной части Мали. Луйк подтвердил Адамсон, что Эстония продолжит свое участие в миротворческой миссии.

На встрече с командующим миссией EUTM в Мали — бригадным генералом Питером Мировом, а также с послом Европейского Союза Аленом Холлевиллем речь шла о главной цели миссии ЕС, состоящей в обучении вооруженных сил Мали и поддержке политического процесса, и, прежде всего, в нынешнем году — году проведения всеобщих и местных выборов.