23.01.2019, 21:10

Министр обороны Луйк встретился со своим малийским коллегой, а также с руководителями миссий Европейского Союза и ООН

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rus.delfi.ee
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Министр обороны Луйк встретился со своим малийским коллегой, а также с руководителями миссий Европейского Союза и ООН
kaitseministeerium

Вчера министр обороны Юри Луйк встретился с министром обороны Мали Тьемоко Сангаре. Малийский министр обороны поблагодарил Эстонию от имени правительства Мали за ее большой вклад в обеспечение безопасности Мали. Министры обсудили двухстороннее сотрудничество в области обороны, а также возможности расширения сотрудничества на другие сферы, например, такую, как информационные технологии, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Министр встретился также с малийскими руководителями миссий MINUSMA и EUTM Европейского Союза и ООН, и подчеркнул, что эстонские военнослужащие действуют в Мали вместе с союзниками во имя общей цели. "Кроме обеспечения стабильности и безопасности Мали мы участвуем в обеспечении, в более широком плане, международной безопасности, а также безопасности Эстонии", — заявил Луйк. Юри Луйк встретился, кроме того, с эстонскими военнослужащими, участвующими в миссиях EUTM в Мали и MINUSMA, и поблагодарил их за существенный вклад в обеспечение безопасности Мали.

На встрече с заместителем руководителя миротворческой миссии ООН MINUSMA Джоанной Адамсон Юри Луйк выразил соболезнования по поводу гибели десяти миротворцев в результате нападения террористов, произошедшего в воскресенье, в северной части Мали. Луйк подтвердил Адамсон, что Эстония продолжит свое участие в миротворческой миссии.

На встрече с командующим миссией EUTM в Мали — бригадным генералом Питером Мировом, а также с послом Европейского Союза Аленом Холлевиллем речь шла о главной цели миссии ЕС, состоящей в обучении вооруженных сил Мали и поддержке политического процесса, и, прежде всего, в нынешнем году — году проведения всеобщих и местных выборов.

Как Миров, так и участвовавшие во встрече эстонские штабные офицеры, отметили заинтересованность и мотивированность местных солдат в обучении. Основным вызовом является снабжение соответствующим снаряжением и руководство подразделениями. Миров поблагодарил министра обороны Луйка за вклад Эстонии, а также отметил профессионализм наших солдат. Министр обороны Луйк сказал на встрече, что сложная политическая ситуация и обстановка с безопасностью в Мали представляют угрозу как для близлежащих регионов, так и для Европы. Луйк добавил, что, стабилизируя вместе с союзниками местную обстановку, Эстония участвует в нескольких миссиях в Мали.

Эстонские военнослужащие оказывают поддержку Мали с 2013 года, участвуя в миротворческой миссии ООН MINUSMA и миссии ООН по обучению вооруженных сил EUTM Mali. С августа 2018 года 48 эстонских военнослужащих участвуют также в руководимой Францией операции ”Бархан”. В миссии MINUSMA задействовано три эстонских штабных офицера, а в EUTM в Мали — пять штабных офицеров и инструктор.

Одной из причин сложной обстановки в Мали является движение через государственную границу террористических формирований, распространяющих нестабильность и преступность по всему Сахелю. "В регионе действуют раздробленные вооруженные формирования, враждующие между собой", — отметил министр обороны Луйк.

Сегодня министр обороны направился в Гао, на встречу с участвующими в операции ”Бархан” эстонскими военнослужащими.

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