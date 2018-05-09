Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

Министр обороны Юри Луйк произнес речь на поминальной службе вчера в церкви Каарли, в которой отметили 73-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, передает Министерство обороны.
Министр обороны Юри Луйк в своей речи отдал дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне.
"Последствием войны, развязанной вследствие тайного сговора между Гитлером и Сталиным, стала массовая гибель народов Европы и безграничные страдания мирных жителей”, — сказал Луйк.
Он отметил, что именно вследствие этой войны эстонцы на полстолетия утратили свою независимость.
"До сего дня неизвестна точная цена, которую заплатила оккупированная тоталитарными иностранными государствами Эстония убитыми, павшими, заключенными, депортированными, мобилизованными, насильственно эвакуированными и вынужденными бежать с родины людьми”, — поведал Луйк.
Он добавил, что в армиях иностранных государств были вынуждены служить около 100 000 эстонских мужчин.