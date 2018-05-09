09.05.2018, 12:00

Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

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rus.delfi.ee
EST
Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор
Foto: Kaitseministeerium

Министр обороны Юри Луйк произнес речь на поминальной службе вчера в церкви Каарли, в которой отметили 73-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, передает Министерство обороны.

Министр обороны Юри Луйк в своей речи отдал дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне.

"Последствием войны, развязанной вследствие тайного сговора между Гитлером и Сталиным, стала массовая гибель народов Европы и безграничные страдания мирных жителей”, — сказал Луйк.

Он отметил, что именно вследствие этой войны эстонцы на полстолетия утратили свою независимость.

"До сего дня неизвестна точная цена, которую заплатила оккупированная тоталитарными иностранными государствами Эстония убитыми, павшими, заключенными, депортированными, мобилизованными, насильственно эвакуированными и вынужденными бежать с родины людьми”, — поведал Луйк.

Он добавил, что в армиях иностранных государств были вынуждены служить около 100 000 эстонских мужчин.

Министр обороны сказал, что в Восточной и Центральной Европе, в том числе в Эстонии, окончание войны хотя и означало конец смертям на фронте, но не означало спасения от государственного террора и давления. "Сегодня мы вспоминаем всех пострадавших от репрессий тоталитарного режима”, — сказал Луйк.

"Большая война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор. Она также влияет на политику государств, и на международные отношения”, — сказал Луйк.

Министр обороны подчеркнул, что мы знаем, насколько хрупок мир, и сколь дорога свобода.

"Сегодня мы можем сказать, что наша твердая решимость защищать государство, а также крепкие связи с союзниками являются гарантией того, что мы не допустим повторения событий, лишивших нас свободы, и что наш народ более не будет вынужден нести такие потери, которые лишают несколько поколений возможности жить в мире”, — заявил Луйк.

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На поминальной службе держали речь также председатель Союза борцов за свободу Тийт Пыдер, старейшина дипломатического корпуса, посол Швеции в Эстонии Андерс Льюнггрен, ученик гимназии Якоба Вестхольма Михкель Вийналасс и представитель Эстонского союза Memento Тривими Веллисте.

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