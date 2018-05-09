Министр обороны Луйк: война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор

Министр обороны сказал, что в Восточной и Центральной Европе, в том числе в Эстонии, окончание войны хотя и означало конец смертям на фронте, но не означало спасения от государственного террора и давления. "Сегодня мы вспоминаем всех пострадавших от репрессий тоталитарного режима”, — сказал Луйк.

"Большая война, потрясшая весь мир до основания, влияет на нас до сих пор. Она также влияет на политику государств, и на международные отношения”, — сказал Луйк.

Министр обороны подчеркнул, что мы знаем, насколько хрупок мир, и сколь дорога свобода.

"Сегодня мы можем сказать, что наша твердая решимость защищать государство, а также крепкие связи с союзниками являются гарантией того, что мы не допустим повторения событий, лишивших нас свободы, и что наш народ более не будет вынужден нести такие потери, которые лишают несколько поколений возможности жить в мире”, — заявил Луйк.

На поминальной службе держали речь также председатель Союза борцов за свободу Тийт Пыдер, старейшина дипломатического корпуса, посол Швеции в Эстонии Андерс Льюнггрен, ученик гимназии Якоба Вестхольма Михкель Вийналасс и представитель Эстонского союза Memento Тривими Веллисте.