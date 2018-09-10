10.09.2018, 10:55

Министр обороны Луйк обсудил со своим финским коллегой вопросы оборонного сотрудничества


rus.delfi.ee
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Kaitseminister Jüri Luik
Kaitseminister Jüri LuikFoto: Sven Arbet

Министр обороны Юри Луйк встретился в пятницу вечером в Мухумаа со своим финским коллегой Юсси Нийнистё, чтобы обсудить вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и региональной безопасности, сообщает Министерство обороны.

По словам министра обороны Луйка, оборонное сотрудничество между Эстонией и Финляндией на протяжении многих лет протекает как нельзя более успешно. „Финляндия — надежный друг Эстонии, а также один из важнейших партнеров в сфере безопасности”, — заявил Луйк.

Луйк отметил, что Эстония вела с Финляндией взаимовыгодное сотрудничество в области поставок и снабжения; так, были совместно закуплены радары, а в настоящее время совместно поставляются самоходные артиллерийские установки K9 Кыу. С нашим соседом также велось сотрудничество в плане развития оборонного потенциала. Министр Луйк поблагодарил правительство Финляндии за недавно одобренное решение продать Эстонии 155-миллиметровые боеприпасы.

„У нас с нашим северным соседом очень сходные трактовки безопасности, вследствие чего тесное сотрудничество и обмен информацией между нашими странами является само собой разумеющимся”, — сказал министр обороны Луйк.

На встрече Луйк поблагодарил финского коллегу Юсси Нийнистё за значительный вклад Финляндии в крупномасштабные учения Siil 2018 ("Ёж 2018"), а также пригласил подразделения Сил обороны Финляндии вновь принять участие в учениях Kevadtorm (”Весенний шторм”) весной будущего года.

На встрече министры обсудили развитие оборонного сотрудничества в Европейском союзе. „Принятые в прошлом году решения, например, создание постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) теперь начинают осуществляться на практике”, — отметил Луйк. Заодно Луйк приветствовал участие Финляндии в проекте автономных сухопутных систем предложенного Эстонией в рамках проекта PESCO.

Министры обороны обсудили также вопросы, связанные с военными учениями России. „Проведение учений ”Восток 2018” не стало сюрпризом. Россия ежегодно проводит стратегические учения, охватывающие целые военные округа, и масштабность учений ”Восток” демонстрирует долгосрочный прицел России на развитие потенциала ведения крупномасштабной войны”, — сказал Луйк. Министр также заметил, что несмотря на это, ведется тщательное наблюдение за ходом учения и активным периодом.

Финляндия вносит свой вклад в работу расположенного в Эстонии Центра киберобороны НАТО и Балтийского колледжа обороны, обеспечивая их своей экспертизой высокого уровня.

ТОП

Как Финляндия, так и Эстония отправили своих военнослужащих для участия в таких операциях НАТО, как KFOR в Косово и Resolute Support в Афганистане. Кроме того, оба государства вносят свой вклад в операции ООН в Ливане (UNIFIL), Мали (MINUSMA) и на Ближнем Востоке (UNTSO), а также в операции Европейского союза в Мали, Сомали и Средиземном море. Эстония и Финляндия участвуют в проводящейся в Ираке операции Inherent Resolve.

Tallinn Hockey weekend
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